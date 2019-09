Dal 28 settembre 2019 al 12 gennaio 2020 Palazzo Strozzi celebra Natalia Goncharova, straordinaria figura femminile delle avanguardie di primo Novecento, attraverso una grande retrospettiva che ripercorre la sua vita controcorrente e la sua produzione artistica a confronto con opere di celebri artisti che sono stati per lei punti di riferimento come Paul Gauguin, Henri Matisse, Pablo Picasso, Umberto Boccioni. L’esposizione – a cura di Ludovica Sebregondi, Fondazione Palazzo Strozzi, Matthew Gale, Head of Displays e Natalia Sidlina, Curator, International Art, Tate Modern – esalta la poliedricità di Natalia Goncharova (Governatorato di Tula 1881-Parigi 1962), tra i principali artisti dell’avanguardia russa, attiva come pittrice, costumista, illustratrice, grafica, scenografa, decoratrice, stilista, ma anche come attrice cinematografica, ballerina e performing artist ante litteram.

La mostra di Palazzo Strozzi

Tra le principali opere in mostra l’Autoritratto con gigli gialli, la tela Contadini che raccolgono mele, il polittico della Mietitura e i dipinti con soggetti nudi che la portarono a processo per oscenità. La mostra propone anche una sezione dedicata alle opere religiose che accoglie, tra le altre, anche il monumentale polittico degli Evangelisti che nel 1914 sconvolse il pubblico a San Pietroburgo. La monografica infine propone un confronto con importanti opere di futuristi italiani come lo studio per La città che sale di Umberto Boccioni e Velocità astratta – l’auto è passata di Giacomo Balla e una sezione dedicata al soggiorno italiano di Goncharova con opere come Quattro evangelisti e Icona del Salvatore.

La celebrazione di un’artista eccezionale

“Dopo lo straordinario successo di Marina Abramovic Palazzo Strozzi celebra un’altra donna – ha detto il direttore della Fondazione Arturo Galansino – e Natalia Goncharova è una delle principali figure femminili delle avanguardie, capace di imporsi a livello internazionale con una produzione poliedrica e originale”. Ludovica Sebregondi, curatrice della mostra, ha sottolineato “lo spirito anticonformista dell’artista ma discreto, tenace, tanto da essere stata, in Russa, la prima donna a dipingere nudi, a essere colpita dalla censura per opere a tema religioso”. Per l’assessore alla Cultura del Comune di Firenze, Tommaso Sacchi, “è una mostra che sono certo avrà un successo straordinario perché parla al femminile di una figura che ci riserverà confronti anche con grandi maestri”.

Enti promotori

La mostra è promossa e organizzata da Fondazione Palazzo Strozzi e Tate Modern, Londra con la collaborazione dell’Ateneum Art Museum, Helsinki. Con il sostegno di Comune di Firenze, Regione Toscana e Camera di Commercio di Firenze. Con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.