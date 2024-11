Bonus Natale 2024: cambiano i requisiti e l’autocertificazione

- Pubblicità -

Saltano i requisiti legati al coniuge a carico per i lavoratori dipendenti che fanno domanda del Bonus Natale 2024 da 100 euro e di conseguenza cambia anche il modulo di autocertificazione per richiederlo. Il decreto legge “Concordato bis”, approvato in questi giorni dal Consiglio dei Ministri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 novembre, introduce novità su questo fronte, stanziando maggiori fondi per la misura. Le modifiche decise “in corsa” per il sostegno che spetta alle famiglie con figli a carico, impatterà (in meglio) sulla busta paga di circa 2,2 milioni di italiani. Sempre che ne facciano richiesta al proprio datore di lavoro. Vediamo allora cosa cambia e a chi spetta ora il Bonus Natale 100.

I nuovi requisiti sul coniuge per richiedere il Bonus Natale 2024: a chi spetta ora

La platea dei potenziali beneficiari si amplia. Dai requisiti per richiedere il Bonus Natale 2024 viene eliminato quello che prevedeva di avere a carico il coniuge, ecco quindi a chi spetta oggi il sostegno da 100 euro euro:

Bisogna essere lavoratori dipendenti

Il bonus non viene riconosciuto a chi ha redditi assimilati a quello di lavoro dipendente, come i collaboratori coordinati e continuativi; anche i pensionati sono esclusi dal Bonus Natale

Rispetto alla norma originaria si prende in considerazione solo il reddito del singolo lavoratore, escludendo quello del coniuge o convivente a carico. Il reddito complessivo si calcola al netto dell’abitazione principale.

Anche nato fuori dal matrimonio, adottato o affidato

Questa novità è stata introdotta per evitare che in una stessa famiglia il sostegno sia richiesto più volte.

Il bonus spetta anche nel caso in cui l’altro coniuge manchi o non abbia riconosciuto i figli naturali.

Cambia il modulo di autocertificazione per richiederlo

Con la modifica dei requisiti, cambia di conseguenza anche il modulo di autocertificazione che il lavoratore dipendente deve compilare per richiedere il Bonus Natale 2024 al datore di lavoro. Il pagamento dei 100 euro, riconosciuti insieme alla tredicesima, non è infatti automatico, ma bisogna fare domanda dichiarando di rispettare tutte le condizioni fissate dalla normativa.

Nel modello il lavoratore deve specificare il codice fiscale dell’eventuale coniuge (o del convivente) e quello dei figli, oltre ad affermare il rispetto dei requisiti (reddito nel periodo di imposta 2024 fino a 28mila euro e almeno un figlio a carico). Chi in un secondo momento risultasse inidoneo, dovrà restituire i soldi in più percepiti. Si attende ora un aggiornamento delle linee guida fornite dall’Agenzia delle Entrate.