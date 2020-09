Candidati consiglieri regionali in Toscana per le elezioni 2020: Firenze 1

Nella circoscrizione di Firenze 1, che corrisponde al territorio del Comune di Firenze, si presentano 14 liste: ecco i nomi dei candidati che aspirano a diventare consiglieri regionali in Toscana i cui nomi saranno stampati sulla scheda consegnata ai seggi domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020. 7 invece i nomi in lizza per diventare presidente della Regione (qui nomi e biografia).

Per quanto riguarda il Consiglio regionale è possibile esprimere al massimo 2 preferenze secondo la regola dell’alternanza di genere (un uomo e una donna o viceversa), pena l’annullamento dell’ultima preferenza: è quanto prevede la legge elettorale toscana (qui il focus su come si vota). I nomi sono già prestampati sulla scheda, basta barrare la casella corrispondente.

Oltre ai candidati circoscrizionali, due forze politiche, Partito Comunista e Lega, hanno presentato un listino regionale “bloccato” di candidati al Consiglio, per i quali non è possibile esprimere preferenze, ma se la lista raccoglie un numero sufficiente di voti per entrare in Consiglio, i candidati del listino sono i primi tra gli eletti.

I partiti e i candidati sono indicati nell’ordine in cui sono riportati sui manifesti elettorali.

Toscana a Sinistra

Il candidato presidente della Regione Toscana è Tommaso Fattori, ecco i nomi dei candidati alla carica di consigliere regionale per Toscana a Sinistra nella circoscrizione di Firenze città

VALENTINA ADDUCI

nata a FIRENZE il 18/04/1976 FLAVIO COPPOLA

nato a PUERTO CABELLO (VENEZUELA) il 28/02/1962 FRANCESCA CONTI

nata a FIRENZE il 06/09/1973 MARCELLO GOSTINELLI

nato a SAN GIOVANNI VALDARNO il 30/08/1962 SERENA JAFF

nata a FIRENZE il 24/06/1971 TOMMASO GRASSI

nato a FIRENZE il 20/09/1985 ANNA PETTINI

nata a FIRENZE il 22/04/1966 PAOLO SARTI

nato a FIRENZE il 12/09/1949

Movimento 5 Stelle

La candidata presidente è Irene Galletti, questi invece i nomi dei candidati come consiglieri regionali alle elezioni 2020 per il Movimento 5 Stelle

SILVIA NOFERI

nata a FIRENZE il 21/04/1964 ANDREA QUARTINI

nato a GAMBASSI il 21/03/1960 GRETA CASCIATO

nata a SERPUKHOV (RUSSIA) il 11/12/1999 GABRIO EVI

nato a FIGLINE VALDARNO il 23/06/1962

Sinistra Civica Ecologista

La lista Sinistra Civica Ecologista sostiene come candidato alla presidenza della Regione Toscana Eugenio Giani, questi i candidati consiglieri

SERENA SPINELLI

nata a FIRENZE il 07/06/1973 SIMONE BARTOLI

nato a FIRENZE il 09/06/1974 LUANA COLLACCHIONI

nata a FIRENZE il 03/04/1967 ALESSANDRO BELLUCCI

nato a FIRENZE il 16/01/1962 ROSSELLA TEODORI

nata a FIRENZE il 26/08/1960 GIOVANNI BRUNETTI

nato a FIRENZE il 23/09/1964 ISABELLA VALORIANI

nata a MONTEVARCHI il 11/04/1958 DANIELE LORENZINI

nato a RIGNANO SULL’ARNO il 23/01/1954

Orgoglio Toscana per Giani presidente

Anche Orgoglio Toscana fa parte della coalizione di centrosinistra per Eugenio Giani presidente. I candidati per il Consiglio regionale

MAURIZIO FOLLI

nato a CASTEL SAN NICCOLO’ il 11/06/1961 GIUDITTA PASOTTO

nata a FIESOLE il 25/06/1980 MASSIMO PIERI

nato a FIRENZE il 11/02/1962 FRANCESCA ROBERTI

nata a FIRENZE il 29/04/1977 SERGIO GATTESCHI

nato a FIRENZE il 29/03/1954 HONGYU LIN detta GIADA

nata a SHENYANG (CINA) il 06/04/1968 PAOLO BAMBAGIONI

nato a FIRENZE il 23/03/1962 BARBARA GUALTIERI

nata a FIRENZE il 09/03/1968

Partito Democratico

Il Pd sostiene la candidatura a presidente dalla Regione di Eugenio Giani, ecco i candidati del Partito Democratico come consiglieri regionali della Toscana per le elezioni 2020, nella circoscrizione di Firenze 1

IACOPO MELIO

nato a SAN MINIATO il 28/04/1992 CRISTINA GIACHI

nata a FIRENZE il 14/02/1969 ANDREA VANNUCCI

nato a BAGNO A RIPOLI il 18/11/1982 IRENE MICALI

nata a CINQUEFRONDI il 09/03/1986 ROBERTO D’IPPOLITO

nato a VOLTERRA il 15/11/1957 MONICA ELENA PATINO GOMEZ

nata a CARTAGENA (COLOMBIA) il 20/01/1977 MASSIMO MATTEI

nato a FIRENZE il 20/02/1971 MARIA FEDERICA GIULIANI

nata a FIRENZE il 02/04/1965

Svolta! (Italia in Comune Toscana, Volt Toscana, Toscana nel cuore)

Tre movimenti (Volt, Italia in Comune e Toscana nel cuore) si sono uniti in un’unica lista, Svolta!, a sostegno di Eugenio Giani, presentando per le elezioni 2020 dei consiglieri regionali questi candidati

GABRIELE BIANCHI

nato a LUCCA il 01/03/1970 ELISA MELONI

nata a FIESOLE il 06/02/1986 ENRICO ESENTE

nato a FIRENZE il 10/06/1986 LUDOVICA PERAZZOTTI

nata a FIRENZE il 30/10/1991 VAHID SALAMAT

nato a SAVEH (IRAN) il 10/06/1983 MARIA CECILIA LA GRECA

nata a FIRENZE il 15/09/1962 TOMMASO AGUJARI

nato a ESTE il 01/06/1948 FRANCESCA BALESTRI

nata a PISA il 21/09/1973

Europa Verde – Progressista civica

Europa Verde sostiene Eugenio Giani. Questi i candidati consiglieri nella circoscrizione di Firenze città

SERENA FERRAIUOLO

nata a MONTEVARCHI il 14/04/1992 LUCA FIDIA PARDINI

nato a LUCCA il 23/06/1989 MARTA GLENDA LUGANO

nata a LUCCA il 07/04/1985 EGIDIO RAIMONDI

nato a MILANO il 24/09/1966 GAIA MEMMO VINCENZI

nata a VENEZIA il 11/07/1972 EROS TETTI

nato a MILANO il 21/05/1977 MARIA CHIARA POZZANA

nata a MONTEBELLUNA il 14/10/1952

Italia Viva, +Europa

I due partiti di Italia Viva e +Europa fanno parte della coalizione di centrosinistra a sostegno di Eugenio Giani presidente della Regione Toscana e presentano nella circoscrizione di Firenze 1 otto candidati alla carica di consigliere regionale all’interno della stessa lista

STEFANIA SACCARDI

nata a FIRENZE il 05/11/1960 MAURIZIO SGUANCI

nato a FIRENZE il 01/10/1965 COSTANZA FENYES

nata a DESENZANO DEL GARDA il 17/12/1987 MAURO GRASSI

nato a FIRENZE il 06/12/1951 SILVIA MOTRONI

nata a MONTECATINI TERME il 04/04/1963 ANGELO BASSI

nato a FIRENZE il 24/07/1964 SIMONA DELLA VALLE

nata a FIRENZE il 20/01/1968 CRISTIANO STORCHI detto STORE

nato a FIRENZE il 04/10/1971

Partito Comunista

Il Partito Comunista presenta come candidato alla presidenza della Regione Salvatore Catello e questi nomi per la carica di consiglieri regionali

Candidati regionali (per cui non è possibile dare preferenze)

LENNY BOTTAI

nato a LIVORNO il 15/07/1977

CAOLI BERNI

nata a AREZZO il 12/01/1992

Candidati circoscrizionali (per cui è possibile esprimere le preferenze)

MARCELLO TISSI

nato a FIRENZE il 17/02/1969

SABRINA CRISTALLO

nata a FIRENZE il 23/03/1987 MATTEO TORRETTI

nato a COSENZA il 02/03/1981 AMBRA RONCUCCI

nata a BAGNO A RIPOLI il 05/12/1983 ALESSANDRO GRIMALDI

nato a FIESOLE il 04/03/1993 ANNALISA BACCI

nata a FIRENZE il 01/05/1971

Movimento 3V – Libertà di Scelta

Il Movimento 3V presenta in Toscana Tiziana Vigni come candidata presidente, questi i nomi dei candidati consiglieri.

MAURIZIO ROMANI

nato a CASTEL SAN NICCOLO’ il 18/02/1954 ROSSELLA ORTOLANI

nata a FIRENZE il 08/01/1966 MANUELE NESTI

nato a FIRENZE il 31/12/1976 CLAUDIA UNISONI

nata a FIRENZE il 11/05/1969

Forza Italia – UDC

Forza Italia e UDC fanno parte della coalizione di centrodestra che presenta Susanna Ceccardi alla carica di presidente della Regione Toscana, questi invece i candidati consiglieri regionali

MARCO STELLA

nato a FIRENZE il 23/06/1971 ROBERTA PIERACCIONI

nata a CECINA il 30/07/1967 JACOPO CELLAI

nato a FIRENZE il 16/07/1981 ELENA ROSSI

nata a FIRENZE il 02/07/1977 PAOLO GIOVANNINI

nato a LASTRA A SIGNA il 23/05/1958 CLAUDIA DOMINICI

nata a PITIGLIANO il 23/04/1974 ANTONIO BOSSA

nato a TORRE DEL GRECO il 26/08/1969 SABRINA ORLANDI

nata a FIRENZE il 22/01/1962

Toscana Civica per il cambiamento

La lista Toscana Civica per il cambiamento sostiene Sussanna Ceccardi come candidata alla presidenza della Regione. Ecco i candidati come consigliere

GIORGIO FIORENZA

nato a FIRENZE il 06/09/1957 BENEDETTA ALESSANDRA BERTONI

nata a ESCH ALZETTE (LUSSEMBURGO) il 01/09/1988 GUGLIELMO MOSSUTO

nato a AGRIGENTO il 17/07/1967 CARLA CERETELLI

nata a SESTO FIORENTINO il 17/01/1946 SIMONE MARTINELLI

nato a FIRENZE il 19/02/1975 FRANCESCA VADALA’

nata a MESSINA il 16/06/1972 PIERO TOZZI

nato a FIRENZE il 29/07/1949 ALESSANDRA ANGELONI

nata a BRESCIA il 17/08/1958

Lega Salvini premier

La Lega sostiene la candidatura di Susanna Ceccardi come presidente della Regione e presenta i seguenti candidati come consiglieri regionali

Candidato regionale (non è possibile esprimere preferenze)

GIOVANNI GALLI

nato a PISA il 29/04/1958

Candidati circoscrizionali ( è possibile esprimere le preferenza)

GIOVANNI GALLI

nato a PISA il 29/04/1958 MICHELA MONACO

nata a NAPOLI il 13/05/1994 JACOPO ALBERTI

nato a FIRENZE il 25/11/1972 BARBARA NANNUCCI

nata a FIRENZE il 05/06/1976 PIETRO PAOLO AMATO detto PAOLO

nato a EBOLOWA (CAMERUN) il 01/02/1954 TERESA MAINOLFI

nata a BENEVENTO il 09/10/1963 LEONARDO BATISTINI

nato a BAGNO A RIPOLI il 28/07/1982 FRANCESCA MAZZA

nata a AREZZO il 14/06/1971

Fratelli d’Italia

Anche Fratelli d’Italia fa parte della coalizione di centrodestra che presenta Susanna Ceccardi come presidente della Regione. Questi i candidati per il Consiglio regionale della Toscana, nella circoscrizione di Firenze 1

FRANCESCO TORSELLI

nato a FIRENZE il 09/03/1976 SANDRA BIANCHINI

nata a FUCECCHIO il 13/08/1967 PAOLO MARCHESCHI

nato a FIRENZE il 23/03/1961 FEDERICA PICCHI

nata a LA SPEZIA il 18/01/1975 NICOLA CECCHI

nato a FIRENZE il 17/09/1963 CHIARA PELAGOTTI

nata a FIRENZE il 21/09/1977 DANIELE FRANCIOLI

nato a FIRENZE il 22/10/1961 LISA ROMUALDI

nata a FIRENZE il 28/11/1973

Nomi dei candidati consiglieri per le regionali, liste e simboli sono consultabili anche consultando i manifesti elettorali della circoscrizione Firenze 1 (pdf), pubblicati sul sito della Regione Toscana, nella sezione elezioni. Qui invece i fac simile delle schede elettorali.