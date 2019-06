Eccoli, gli orari dei concerti di Firenze Rocks 2019. Manca ancora l’ufficializzazione ma, salvo lievi modifiche, saranno questi gli orari di inizio e fine dei concerti in programma alla Visarno Arena dal 13 al 16 giugno, come confermato anche dagli organizzatori. Svelata anche la mappa di Firenze Rocks 2019, con una gradita novità: la piscina.

Firenze Rocks, gli orari di apertura dei cancelli

Come nelle passate edizioni, i cancelli della Visarno Arena nei giorni di Firenze Rocks 2019 apriranno con largo anticipo sull’inizio dei concerti.

L’orario di apertura dei cancelli è infatti fissato alle ore 12 in ciascuno dei quattro giorni del festival. Da mezzogiorno si potrà così accedere all’area dei concerti, decidendo se guadagnare da subito una buona posizione vicina al palco o passare un po’ di tempo tra gli stand degli sponsor e del cibo.

Biglietteria e orari per il ritiro di biglietti e accrediti

La biglietteria di Firenze Rocks 2019 sarà aperta fin dal mattino nei giorni del festival per il ritiro delle buste con i biglietti prenotati su Ticketmaster e TicketOne. Si potranno ritirare inoltre gli accrediti. La biglietteria si trova in piazzale delle Cascine.

L’apertura della cassa per il ritiro delle buste Ticketmaster e TicketOne è alle ore 10 in tutti i giorni del festival. Dalle 11 aprirà la cassa per la vendita dei biglietti (salvo date sold out).

Il ritiro degli accrediti per Firenze Rocks 2019 sarà invece possibile alla Cassa accrediti a partire dalle ore 14.

I possessori dei pacchetti VIP Rocks Party riceveranno tutte le informazioni su parcheggio e ritiro del proprio pacchetto qualche giorno prima dell’evento, tramite email.

Firenze Rocks 2019, la mappa degli ingressi e della Visarno Arena

Un’occhiata alla mappa di Firenze Rocks 2019 conferma che anche quest’anno saranno sei i diversi ingressi alla Visarno Arena, divisi in base al tipo di biglietto.

La più grande novità nella mappa di Firenze Rocks 2019 è che la piscina Le Pavoniere si aggiunge alla “geografia” del festival. Tra un concerto e l’altro ci si potrà infatti spostare dalla Visarno Arena alla vicina piscina che resterà aperta anche al pubblico di Firenze Rocks. Per il trasferimento sarà disponibile un servizio di navette.

La mappa ad alta risoluzione

Per il resto, confermata l’ampia area per mangiare e bere, il villaggio dei partner della manifestazione, l’area bambini, l’area merchandise, i punti di ricarica per i cellulari.

Tra le novità, il “Percorso adrenaline“, di cui non si conoscono ancora i dettagli, e un’area dedicata a una mostra dal titolo “The power of live“.

Gli orari di inizio dei concerti di Firenze Rocks 2019

Dall’apertura dei cancelli fissata a mezzogiorno, ci sarà da attendere qualche ora per l’inizio dei concerti. Dipenderà dal numero di artisti in programma in ciascun giorno, ma le esibizioni non cominceranno comunque prima delle 14.

Tool e Smashing Pumpkins a Firenze Rocks, gli orari

L’edizione 2019 di Firenze Rocks si aprirà giovedì 13 giugno con Smashing Pumpkins e Tool come headliner. Dopo l’apertura dei cancelli alle ore 12, il programma inizierà alle 14.10 con i Fiend. Seguono i Badflower alle ore 15.05, poi gli Skindred alle ore 16. I Dream Theater saliranno sul palco di Firenze Rocks in orario pomeridiano, alle ore 17.30. Poi sarà la volta degli Smashing Pumpkins, alle ore 19.30. Chiudono i Tool, il cui concerto è fissato alle ore 21.45.

Gli orari completi del 13 giugno a Firenze Rocks 2019

Apertura cancelli – 12:00

Fiend – 14:10

Badflower – 15:05

Skindred – 16:00

Dream Theater – 17:30

The Smashing Pumpkins – 19:30

Tool – 21:45

Orario Ed Sheeran a Firenze Rocks 2019

Venerdì 14 giugno è il gran giorno di Ed Sheeran a Firenze Rocks. A meno di ulteriori aggiunte al programma di giornata, il primo a salire sul palco sarà Matt Simons alle ore 17. Toccherà poi a Zara Larsson alle ore 18 e agli Snow Patrol alle ore 19.30. L’atteso concerto di Ed Sheeran a Firenze inizierà alle ore 21.15.

Gli orari completi del 14 giugno a Firenze Rocks 2019

Apertura cancelli – 12:00

Matt Simons – 17:00

Zara Larsson – 18:00

Snow Patrol – 19:30

Ed Sheeran – 21:15

Orario Eddie Vedder a Firenze Rocks 2019

L’atteso ritorno a Firenze del leader dei Pearl Jam è il piatto forte di sabato 15 giugno. Eddie Vedder chiuderà il lungo programma di giornata al via alle 15.05 con l’esibizione di Jameson Burt. Seguiranno, alle ore 15.45, i The Amazons. Alle ore 17.00 sono invece in programma i The Struts, mentre alle 18.30 suoneranno i Nothing But Thieves. Glen Hansard aprirà la serata con il suo concerto alle ore 20.05. Eddie Vedder inizerà a suonare alle ore 21.45.

Gli orari completi del 15 giugno a Firenze Rocks 2019

Apertura cancelli – 12:00

Jameson Burt – 15:05

The Amazons – 15:45

The Struts – 17:00

Nothing But Thieves – 18:30

Glen Hansard – 20:05

Eddie Vedder – 21:45

Orario The Cure a Firenze Rocks 2019

Il gran finale di Firenze Rocks 2019 è affidato ai The Cure, ultimi ad esibirsi domenica 16 giugno. L’orario di giornata vedrà i Siberia esibirsi alle ore 15.50, prima dei Balthazar, attesi alle 16.30. A salire sul palco saranno poi gli Editors, alle ore 17.30, mentre i Sum 41 suoneranno alle ore 19. Il concerto dei The Cure a Firenze Rocks inizierà alle ore 21.

Gli orari completi del 16 giugno a Firenze Rocks 2019

Apertura cancelli – 12:00

Siberia – 15:30

Balthazar – 16:30

Editors – 17:30

Sum 41 – 19:00

The Cure – 21:00

Firenze Rocks 2019, l’orario di fine concerti

Un orario di fine concerti stabilito e uguale per tutte le giornate del festival non c’è. ma dagli orari dei concerti e dall’esperienza delle passate edizioni si può presumere che i concerti del festival non finiranno in ogni caso oltre la mezzanotte. In tempo quindi per uscire dalla Visarno Arena e prendere la tramvia, grazie al piano straordinario con orari prolungati e corse più frequenti stabilito per i giorni della manifestazione.