Giovani coppie cercasi per un sondaggio anonimo. L’Università di Firenze seleziona coppie tra i 20 e i 45 anni per una ricerca sociale: in cambio, i selezionati riceveranno un rimborso di 50 euro in buoni Amazon e un compenso aggiuntivo fino a 40 euro tra contante e buoni Amazon.

Giovani coppie per un sondaggio

Pochi i requisiti: possono candidarsi tutte le coppie impegnate in una relazione stabile, con o senza figli, di età compresa tra i 20 e i 40 anni per le donne e i 25 e i 45 anni per gli uomini. L’unico altro requisito è un’ottima conoscenza della lingua italiana.

Top secret il tema della ricerca, soprattutto per non influenzare in nessun modo la spontaneità delle risposte.

Per partecipare alla selezione basta compilare il modulo online disponibile su www.arcolab.org/indagine-sociale indicando i propri dati e scegliendo la data in cui si preferisce partecipare all’indagine.

Gli incontri si terranno infatti in tre date diverse, sempre al Polo delle Scienze Sociali dell’Università di Firenze, a Novoli. Le date sono:

sabato 30 novembre ore 11.00, 14.00 e 16.00

lunedì 2 dicembre ore 18.00

martedì 3 dicembre 18.00

L’impegno richiesto è di circa due ore. Le coppie selezionate saranno ricontattate telefonicamente per confermare la partecipazione. Dovranno ovviamente presentarsi insieme nel giorno scelto. Se hanno dei figli, possono portarli con sé.

La ricerca dell’Università di Firenze sulle giovani coppie

I selezionati dovranno rispondere individualmente a un questionario. Le risposte saranno registrate in totale anonimato e pertanto non sarà possibile risalire alla persona o alla coppia che le ha fornite. Per la registrazione è necessario presentare un documento di identità.

L’iniziativa è del Dipartimento di Statistica, Informatica e Applicazioni “Giuseppe Parenti” in collaborazione con Arco, il laboratorio universitario che offre servizi di ricerca, consulenza e formazione sui temi della ricerca sociale, la sostenibilità economica, lo sviluppo locale e inclusivo.

Come premio? Un buono Amazon

Le coppie partecipanti riceveranno come rimborso un buono Amazon dal valore di 50 euro di 50 e un contributo aggiuntivo che potrà raggiungere un valore massimo di 40 euro, tra contanti e buoni Amazon.

Maggiori dettagli e informazioni su www.arcolab.org/indagine-sociale