Grande attesa per Fiorentina – Juventus

- Pubblicità -

Dopo la sosta per la Nazionale si torna in campo e per la Fiorentina è la partita dell’anno. Contro la Juventus la possibilità di ottenere la prima vittoria in campionato. Il colpo sarebbe doppio per i tifosi viola ai quali è stata negata l’autorizzazione a poter creare una coreografia in Curva Ferrovia dopo quel che accadde lo scorso anno e la frase ingiuriosa che poi creò tanto dibattito.

Sabato, alle 18:00, l’Artemio Franchi sarà, al completo. Per i ragazzi di Vanoli l’opportunità di far vedere quanto costruito in queste due ultime settimane e di far capire che c’è la volontà di voler reagire ad una classifica complicata. Gara molto sentita dai tifosi contro una squadra che ha cambiato da poco il proprio allenatore, Luciano Spalletti (che ha sempre avuto un ottimo rapporto con Firenze) subentrato a Tudor.

- Pubblicità -

Le probabili formazioni

Paolo Vanoli recupera Moise Kean che ha anche rinunciato alla convocazione in Nazionale per recuperare dall’infortunio alla caviglia. Accanto a lui dovrebbe giocare Albert Gudmundsson che ha giocato bene nell’ultima gara di serie A contro il Genoa e poi con la sua Islanda. A sinistra ballottaggio tra Fortini e Parisi dato che Gosens non è ancora disponibile, a destra Dodò mentre i tre centrali di centrocampo dovrebbero essere Mandragora, Nicolussi Caviglia e Sohm. Dietro giocheranno De Gea con una difesa a tre: Pongracic e Ranieri ed uno tra Viti, Pablo Marì e Comuzzo.

Spalletti schiererà in porta Di Gregorio. In difesa ballottaggio tra Cabal e Kelly con Kalulu e Gatti. Koopmeiners giocherà a centrocampo con Locatelli e McKennie. Davanti Conceicao e Yildiz alle spalle di Openda. Vlahovic si è infortunato e verrà valutato in extremis.