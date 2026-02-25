La Stamperia Braille festeggia i suoi cento anni

- Pubblicità -

La Stamperia Braille di Firenze festeggia i suoi cento anni con una serie di incontri e spettacoli sul tema del Braille, il sistema di scrittura e lettura tattile inventato nell’Ottocento. In occasione del centenario, ci sarà anche un ampliamento delle funzioni della struttura che ospiterà un nuovo spazio museale, “La fabbrica dell’uguaglianza”.

Quando è nata la Stamperia Braille

La Stamperia Braille è nata nel maggio del 1926. La sua realizzazione rappresentò uno straordinario passo in avanti nell’attenzione verso le persone cieche e ipovedenti. Un secolo dopo la Stamperia vuol continuare a svolgere un ruolo d’avanguardia e in questa direzione vanno tutte le iniziative messe in campo, a partire dai lavori per la realizzazione del museo finanziato con 700 mila euro di risorse del bilancio regionale.

Gli appuntamenti per i cento anni della Stamperia

L’anniversario speciale servirà a sensibilizzare sul tema della scrittura Braille. Un primo evento è in programma nel prossimo fine settimana: la Stamperia, nell’ambito della rassegna Testo cui sarà presente con il suo stand, organizzerà venerdi 27 febbraio alle ore 15 (Sala Ginzburg) la presentazione del libro “L’alfabeto rivoluzionario”, in cui Luca Scarlini racconta la vita di Louis Braille.

Nel week-end 28-29 marzo invece, nel teatro dell’ex Istituto dei ciechi Emanuele II, nello stesso plesso della Stamperia, verrà presentato un progetto artistico di Virgilio Sieni intitolato “Braille”.

La “fabbrica dell’uguaglianza”

I lavori per “La fabbrica dell’uguaglianza” cominceranno a inizio marzo. Lo spazio museale si collocherà nelle aree attuali della Stamperia permettendo di entrare in contatto con la sua storia, di conoscere meglio il mondo del braille, di vivere innovative esperienze tattili e anche di ospitare laboratori interattivi per le scuole. In mostra, oltre ad una collezione storica di matrici, testi e spartiti musicali in braille, ci saranno anche i macchinari storici. E poi non mancheranno esperienze sensoriali che consentiranno alle persone di vivere le sensazioni di chi non vede e comprenderne le difficoltà che si trova a vivere nella quotidianità.

“La fabbrica dell’uguaglianza” sarà pronta entro il dicembre di quest’anno.

Per l’accesso alla struttura nel parco antistante sarà realizzato un bellissimo percorso sensoriale nel verde. Ulteriori informazioni all’indirizzo https://toscana-accessibile.it/la-fabbrica-dell-uguaglianza.

Virgilio Sieni e Braille

“Braille”è un progetto artistico unico ed esclusivo, creato da Virgilio Sieni proprio per i cento anni della Stamperia. Realizzato dal Centro Nazionale di Produzione della Danza Cango/Firenze, in collaborazione con Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Consiglio regionale Toscano ONLUS e il Centro Culturale di Teatro Aps – Accademia Teatrale di Firenze.

“Braille” prenderà vita nell’ultimo week end di marzo. L’artista, danzatore e coreografo, celebrerà il centenario con un palinsesto di lezioni sulla tattilità, con spettacoli come “Danza cieca” e due performance in prima assoluta: “Filastrocche braille” e “Deposizioni al buio e in luce”. Le attività artistiche inizieranno alle 17 di sabato 28 e alle 16 di domenica 29 marzo nell’ex istituto ciechi Emanuele II di Via Aurelio Nicolodi.

La partecipazione sarà gratuita con prenotazione consigliata (posti limitati) a [email protected] (tel: +39 055 2280525 lun-dom ore 10-18 e whatsapp: +39 331 2922600).