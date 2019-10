Ora solare ci siamo, l’appuntamento con lo spostamento “stagionale” delle lancette è vicino. Succederà nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre, quando tornerà appunto l’ora solare.

Ora solare: lancette indietro

Per la precisione alle 3 in punto, le lancette degli orologi dovranno essere spostate un’ora indietro. Si “torna” così alle 2, con il risultato che si dormirà un’ora in più.

Ora legale 2020

Ora, dunque, tocca all’ora solare, che ci accompagnerà per i prossimi mesi. Poi, la prossima primavera, tornerà come sempre l’ora legale, per la precisione il 29 marzo 2013.