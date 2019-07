Pisa pride, ci siamo: sabato 6 luglio migliaia di persone sono attese nella città della Torre Pendente per il Toscana Pride 2019, una colorata parata con un percorso che toccherà il centro, per chiedere maggiori diritti. Non solo un gay pride, ma una sfilata dell’orgoglio che riunisce tutta la comunità lgbt (lesbiche, gay, bisessuali, transgender, queer, intersessuali e asessuali).

“Favolose e ribelli” è lo slogan scelto per l’evento 2019. Il corteo regionale è organizzato da 13 associazioni lgbt, che hanno ideato una manifestazione itinerante, coinvolgendo ogni anno una città diversa. La sfilata pisana partirà da via Benedetto Croce per arrivare in piazza Carrara, passando anche vicino al municipio.

Stonewall e il primo gay pride italiano (a Pisa)

Dopo le parate a Firenze, Arezzo e Siena l’anno scorso, il Toscana pride arriva a Pisa, città non nuova a proteste lgbt. Il corteo 2019 è infatti dedicato anche alla memoria: da una parte si ricordano i 50 anni dalla rivolta di Stonewall che vide la nascita a New York del movimento per i diritti gay e lgbt, dall’altra i 40 anni del primo “gay pride” italiano, la prima manifestazione autorizzata dalla questura per i diritti lgbt che si tenne a Pisa il 24 novembre 1979.

Pubblicato anche il manifesto dell’evento, che unisce all’immagine della rivolta allo Stonewall Inn quella di “quattro mamme” che sfilarono a Pisa 40 anni fa. “Allora come oggi, i Pride sono rivolta e memoria – spiega Junio Aglioti Colombini portavoce del Toscana Pride 2019 – Sylvia Rivera, una delle nostre madri fondatrici, racconta di non essere stata la prima a innescare la ribellione nello Stonewall Inn ma la seconda. Abbiamo voluto celebrare simbolicamente tutte le pioniere del nostro Movimento, oggi ancora estromesse dalla Storia. Una rivolta che attraverso il ricordo di chi ha lottato per noi e prima di noi, diventa resistenza quotidiana alla violenza e all’odio dell’oggi”.

I patrocini al Toscana Pride 2019, anche di Firenze

Negli ultimi giorni si sono accesi i riflettori del Pisa Pride anche per l’arrivo del patrocinio da parte del Comune di Firenze, che finora aveva negato questo riconoscimento. Una svolta, decisa dal sindaco Dario Nardella, per “dare un messaggio forte in un eccezionale momento storico e politico in cui vengono messi in discussione i principi di parità, uguaglianza e di apertura, principi che fanno parte del Dna di Firenze, e contro il rischio concreto di discriminazioni di genere, contrario ai principi della Costituzione”, si legge in comunicato ufficiale.

Il patrocinio del Comune di Firenze al Toscana Pride 2019 si aggiunge a quelli di una cinquantina di istituzioni, dalla Regione Toscana alla Provincia di Pisa, fino alla città di Livorno. Manca all’appello invece il Comune di Pisa.

Orario e percorso del Pisa Pride

Il concentramento della manifestazione è previsto dalle ore 16.00 con partenza da via Benedetto Croce, in zona piazza Vittorio Emanuele II, a poca distanza dalla stazione ferroviaria di Pisa e anche da un’opera simbolo: il grande murales “Tuttomondo” di Keith Haring, grande sostenitore dei diritti delle persone omosessuali.

Il percorso del Pisa Pride si snoderà poi per le strade del centro: da via Benedetto Croce si dirigerà verso i lungarni, passando da via G. da Sangallo, poi girerà a sinistra in lungarno Fibonacci arrivando fino al Comune di Pisa. Imboccherà il Ponte di Mezzo e volterà a sinistra in lungarno Antonio Pacinotti. L’arrivo è previsto in piazza Carrara.

La mappa della parata