Ponte al Pino: scatta la seconda fase dei lavori

Lavori Ponte al Pino: scatta la seconda fase delle attività di cantiere da parte di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) per la sostituzione del cavalcaferrovia.
Dopo il lavori delle scorse settimane per il posizionamento della passerella pedonale da utilizzare durante le attvità di cantiere, dal 9 febbraio al 6 marzo prenderà il via seconda fase dei lavori propedeutici alla posa del nuovo impalcato. Saranno effettuate le lavorazioni per il rinforzo delle “spalle” di appoggio del cavalcaferrovia, tramite la realizzazione di micropali.
Dal punto di vista della viabilità questo comporterà restringimenti di carreggiata, chiusure parziali e sensi unici legati all’avanzamento dei lavori.
Le tre fasi dei lavori
I lavori sono articolati in tre fasi della durata 10 giorni circa ciascuna.
Per la prima fase dei lavori, dalle 21 di lunedì 9 febbraio, scatterà la chiusura della corsia in direzione di via Masaccio con divieti di transito. Previsti anche un senso unico in via del Pratellino (da via Pacinotti in direzione di via Campo di Arrigo) e in via Luca Giordano (da via Fra’ Domenico Buovicini in direzione di via degli Artisti). Viabilità alternativa dal cavalcavia delle Cure e dal cavalcavia di piazza Alberti.
Nella seconda fase sarà chiusa la corsia centrale riservata al trasporto pubblico. Previsto anche un senso unico in via degli Artisti tra via Luca Giordano e via Masaccio verso via Masaccio. Infine l’ultima fase vedrà la chiusura della corsia in direzione di via del Pratellino. Divieti di transito anche in via degli Artisti (corsia riservata al TPL in direzione di via del Pratellino).
Il termine di questi lavori è previsto per il 6 marzo.
Durante queste attività di cantiere la circolazione ferroviaria sarà regolare mentre per quanto riguarda le deviazioni del trasporto pubblico saranno istituite solo nella seconda fase. Per i dettagli consultare il sito www.at-bus.it