Verso il rinvio delle elezioni regionali 2020 in Toscana

Con l’Italia intera diventata “zona protetta” sembra sempre più probabile il rinvio delle elezioni regionali 2020 a una nuova data, in Toscana come nelle altre regioni e nei comuni chiamati al voto.

Difficile, forse impossibile, mettere in moto la macchina organizzativa con il paese bloccato almeno per i prossimi 20 giorni. Così come non si potrà fare campagna elettorale. L’ipotesi più probabile è quindi che le elezioni regionali in Toscana e in tutto il paese vengano rinviate a ottobre, o comunque all’autunno.

Coronavirus, possibile il rinvio delle elezioni regionali in Toscana

Una data ufficiale non è stata ancora fissata, ma le elezioni regionali 2020 si sarebbero dovute tenere a fine maggio, in una delle ultime domeniche del mese (il 17, il 24 o il 31). Con l’eventuale turno di ballottaggio da svolgersi due settimane più tardi.

Elezioni regionali, primi rinvii

Oltre alla Toscana, si voterà in Veneto, Campania, Liguria, Marche e Puglia. Si vota anche in Valle d’Aosta, dove è già confermato il primo rinvio. La data fissata per le elezioni sia regionali che comunali in Valle d’Aosta era infatti il 19 aprile 2020, ma è stata rinviata al 10 maggio.

Rinviate anche le elezioni comunali in Trentino Alto Adige (previste il 3 maggio e ora rimandate a data da destinarsi) e le comunali in Sicilia (dal 24 maggio si è slittati al 14 giugno, con eventuali ballottaggi il 28 giugno). A gennaio si è votato in Emilia-Romagna e Calabria.

Oltre alle regionali, in Toscana si voterà anche per le comunali in 9 comuni, tra i quali Arezzo, Viareggio e Cascina.

Proprio l’ex sindaco di Cascina, Susanna Ceccardi, candidata in pectore della coalizione di centrodestra, si è già espressa a favore del rinvio delle elezioni regionali in Toscana.

Interrogato da La Repubblica sulla possibilità di un rinvio delle elezioni regionali, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha risposto che “al momento non sussiste uno scenario di questo tipo”. Tutto dipenderà dall’evolversi del contagio da coronavirus nelle prossime settimane.