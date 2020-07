Sport, 100mila euro per gli impianti “minori”

Restyling in arrivo per il complesso polivalente Betti di via del Filarete, il campo sportivo Boschi all’Isolotto, la bocciofila Reims, il campo sportivo La Trave, il poligono degli Arcieri Ugo di Toscana a Mantignano, il complesso sportivo di via Massa, il campo sportivo di San Lorenzo a Greve e quello di Brozzi. A questi vanno aggiunti interventi sulle palestre dove si svolge l’attività agonistica di basket che dovranno adeguarsi alle nuove norme regolamentari.

“Firenze dispone di un gran numero di impianti – continua Nardella – molti dei quali nati negli ultimi anni. Per questo ora passiamo dalla fase della realizzazione di nuove strutture a quella della manutenzione e ristrutturazione di quelli realizzati anni addietro. Siamo certi infatti che il patrimonio sportivo deve essere ben mantenuto nell’interesse primario delle società e dei cittadini fruitori”.