Supermercati, quali sono aperti a Firenze a Ferragosto 2022

Pubblicità

Chi va alla ricerca di un cocomero, un chilo di pasta o un litro di latte last minute il giorno di Ferragosto 2022 deve sapere che può contare su diversi supermercati aperti a Firenze.

Non tutti, alcuni, come i supermarket e gli ipermercati Unicoop Firenze terranno per scelta il bandone abbassato per permettere ai dipendenti di prendersi una giornata di pausa. Ma sono tanti i luoghi dove i ritardatari o chi ha proprio bisogno di un prodotto specifico – o anche chi vuole cercare un posto dove trovare un po’ di refrigerio ma non ha la possibilità di andare alla ricerca di uno dei vari posti freschi fuori Firenze – possono trovare prodotti da acquistare.

Ferragosto 2022, la guida ai supermercati aperti a Firenze

Pubblicità

Aperti per mezza giornata, dalle 8 alle 14, alcuni dei supermercati di Firenze del gruppo Esselunga, nello specifico sarà possibile andare a fare la spesa al Gignoro, in via Masaccio, in via di Novoli, al Galluzzo ma anche a Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio.

Ma attenzione, non bisogna farsi ingannare dal fatto che quest’anno il Ferragosto cade di lunedì e, su molti dei siti internet della grande distribuzione sono indicati gli orari settimanali. Oltre agli orari dei supermercati Esselunga, già indicati, nella giornata di Ferragosto 2022, sono altri i supermercati aperti nella città di Firenze ma talvolta risulterà difficile trovare indicazioni navigando sul web e soprattutto, essendo una giornata di festa, osserveranno orari diversi dal solito o quantomeno ridotti.

Pubblicità

Ad esempio i supermercati del gruppo Conad dovrebbero essere aperti nelle zone più centrali della città; Aperta per tutto il giorno di Ferragosto 2022, dalle 8:30 alle 21, la Lidl di via Baracca.

Un consiglio per chi non ha un supermercato nelle immediate vicinanze di casa? Meglio fare un colpo di telefono e verificare l’apertura prima di mettersi in viaggio verso i supermercati sparsi per la città e gli immediati dintorni. Molti saranno aperti – almeno la mattina – ma sempre meglio non rischiare di fare un viaggio a vuoto.

Pubblicità