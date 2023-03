Quando iniziano le vacanze di Pasqua 2023 in Toscana

- Pubblicità -

Si avvicina il primo stop delle lezioni di quest’anno: meno di una settimana per scartare l’uovo di cioccolato e poi gli studenti torneranno sui banchi dopo il break primaverile. A stabilire quando iniziano e quanto durano le vacanze di Pasqua 2023 sono le linee guida della Regione Toscana. Ogni istituto, per via dell’autonomia scolastica, può decidere di prolungare questo stop o prevedere eventuali ponti durante l’anno. Ma il periodo minimo di “ferie” per gli alunni è ben definito.

Quando iniziano (e quanto durano) le vacanze di Pasqua 2023 in Toscana

Secondo il calendario scolastico 2022/2023, l’interruzione delle lezioni prende il via nei 3 giorni che precedono la Pasqua e si conclude il martedì immediatamente successivo. Queste direttive sono ormai le stesse da anni, per effetto di una delibera regionale che nel 2017 ha uniformato la programmazione didattica. Quindi anche per la Pasqua 2023 le vacanze scolastiche in Toscana dureranno in tutto 6 giorni: inizieranno giovedì 6 aprile e si concluderanno martedì 11 aprile. Mercoledì 12 aprile si tornerà in aula.

E i prossimi ponti

Dopo Pasqua, il calendario riserva tre possibilità per fare ponte, sempre che l’istituto scolastico abbia previsto la sospensione delle lezioni nei giorni non festivi vicini alle “date rosse”. Il 25 aprile, festa della Liberazione, cade di martedì, quindi potrà essere unito al fine settimana precedente. Altre occasioni per un weekend lungo si riaffacceranno in occasione della festa dei lavoratori del 1° maggio (un lunedì) e poi per la festa della Repubblica italiana, venerdì 2 giugno.

Quando finisce la scuola in Toscana (e l’inizio dell’anno 2023/2024)

La fine della scuola in Toscana è invece fissata sabato 10 giugno 2023 (venerdì 9 per chi non fa lezione al sabato), mentre venerdì 30 giugno per quanto riguarda le materne. Passate le vacanze estive, gli studenti indosseranno di nuovo lo zaino per l’inizio dell’anno scolastico 2023/2024 il 15 settembre, un venerdì.