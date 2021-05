Vaccini over 50, Toscana: la Regione prepara il portale per la prenotazione

L’annuncio del commissario per l’emergenza Francesco Figliuolo ha preso molti di sorpresa. La richiesta è che dalla settimana del 10 maggio sia aperta la prenotazione per i vaccini agli over 50 in Toscana, come in tutte le altri Regioni, per accelerare l’immunizzazione di massa contro il Covid. Restano però alcuni nodi organizzativi da sciogliere. In vista dell’apertura agli over 50, la Regione Toscana pensa a come riorganizzare le agende sul portale di prenotazione per il vaccino, soprattutto per garantire la priorità alle fasce più a rischio: settantenni in primis, poi gli over 60 e infine i soggetti fragili che non rientrano nella categoria degli estremamente vulnerabili.

Vaccino per i cinquantenni, le linee guida di Figliuolo

Il generale Francesco Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, ha chiesto che da lunedì 10 maggio in tutte le regioni italiane, e quindi anche in Toscana, parta la prenotazione dei vaccini anti-Covid per gli over 50, ossia per tutte le persone nate dal 1971 in poi.

Un’operazione però da fare in modo graduale, per garantire la priorità agli over 70 e 60 e alle persone fragili a causa di patologie preesistenti ma che non sono in condizioni così gravi come quelle dei soggetti estremamente vulnerabili.

Vaccini over 50 e 60 in Toscana: dalla prossima settimana la prenotazione per i nati dal 1961

Entro il 31 maggio, ha chiarito l’assessore regionale alla Sanità Simone Bezzini, in Toscana è previsto l’arrivo di oltre 793.000 dosi tra Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Johnson & Johnson. Va avanti la somministrazione sugli over 65, ci sono a disposizione ancora 10.000 dosi sul portale regionale, ha annunciato il governatore Eugenio Giani nella mattinata di oggi, 7 maggio.

Per quanto riguarda tutti gli over 60, la Regione nei giorni scorsi ha comunicato che nella settimana del 10-16 maggio saranno aperte le agende per anche per i nati dal 1961 in poi: manca solo l’ufficialità della data. Adesso si pensa a come organizzare la prenotazione degli over 50 sul portale della sanità toscana e molto dipenderà dai vaccini disponibili. L’ipotesi è quella di prevedere un calendario di lungo periodo, che per i 50enni potrebbe arrivare fino a luglio. Su questo aspetto della campagna, sono attese notizie nelle prossime ore.

Intanto la Regione sta concludendo un nuovo accordo con i medici di famiglia per la somministrazione agli over 70, la categoria su cui la Toscana è più indietro, dall’altra i vaccini potrebbero arrivare nelle farmacie già a fine maggio. Inoltre un numero maggiore di fiale sarà recuperato con l’allungamento dei tempi del richiamo per Pfizer e Moderna: secondo le nuove direttive del Cts la seconda dose è raccomandata dopo 42 giorni e non più dopo 21 o 28 giorni.