Weekend in zona arancione: le regioni a rischio

Le ultime ore, poi ci sarà la decisione sul weekend in arancione per buona parte d’Italia, con il declassamento di zona che interesserà molte regioni. Mentre l’esecutivo sta mettendo a punto gli ultimi dettagli del nuovo Dpcm del 16 gennaio e i nuovi parametri dei “colori Covid”, si attende l’aggiornamento del monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità sulla base del quale sarà deciso chi andrà in zona arancione e rossa dal weekend.

Sullo sfondo resta anche la crisi di governo, che però – assicurano alcuni ministri – non influirà sulla rapidità delle decisioni in merito alle misure anti-Covid.

Un weekend in arancione (a metà)

Gran parte d’Italia passerà in zona arancione durante il weekend, probabilmente da domenica 17 gennaio e non da sabato 16 come ipotizzato in un primo momento. Sono queste le indiscrezioni che arrivano dal confronto tra governo e Regioni sulle misure anti-contagio. A stabilire le regioni in zona gialla, arancione e rossa non sarà il nuovo Dpcm, che deve entrare in vigore sabato 16 gennaio, ma come consueto sarà un’ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza attesa per domani (15 gennaio). Tra gli scenari una possibile proroga dell’attuale colore delle regioni fino al 16 gennaio e poi dal giorno dopo l’entrata in vigore delle nuove classificazioni.

Chi è a rischio retrocessione

Come già annunciato cambiano i parametri per la retrocessione. Con l’indice Rt sopra 1 si andrà in automatico in arancio, se superiore a 1,25 in rossa. 3 regioni temono il passaggio in zona rossa (Lombardia, Sicilia ed Emilia Romagna), 9 tra regioni e province autonome sono a rischio zona arancione in questo weekend (Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Umbria, Lazio, Marche, Puglia, oltre alle province autonome di Trento e Bolzano), mentre Veneto e Calabria potrebbero rimanere arancioni. Sembrerebbero “salve” in zona gialla Toscana, Valle d’Aosta, Molise, Abruzzo, Sardegna e forse anche la Campania, ma per una conferma bisognerà aspettare i dati sui contagi, che saranno pubblicati sul sito del Ministero della Salute venerdì.

Zona arancione, le regole per il weekend

Nelle regioni interessate questo weekend dal passaggio in arancione, cambieranno le regole. In particolare ecco cosa si può fare e cosa no in zona arancione: