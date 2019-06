Da una parte c’è la piscina, dall’altra l’arena estiva del Poggetto, uno dei cinema all’aperto di Firenze più conosciuti: a fine giugno si riaccende il proiettore di “Esterno Notte”, zona Rifredi, con una lunga programmazione fino a settembre 2019.

Sul grande schermo le migliori pellicole della stagione appena conclusa e anche qualche ultima uscita. Si parte giovedì 20 giugno 2019, con il film premio Oscar “Green Book” diretto da Peter Farrelly per poi continuare con grandi titoli come “Stanlio e Ollio” di Jon S. Baird (21 giugno), Cyrano Mon Amour di Alexis Michalik (26 giugno) o l’ultimo lavoro di Pedro Almodovar “Dolor y Gloria”(30 giugno).

Sempre il 20 giugno, dall’altra parte della città apre un’altra arena, il cinema Chiardiluna, con un ospite speciale: Leonardo Pieraccioni.

Gli orari e i biglietti dell’arena estiva del Poggetto

Gli spettacoli nell’arena estiva del Poggetto, in via Michele Mercati 24/b accanto alla Flog, iniziano alle ore 21.30. Il biglietto intero di “Esterno notte” costa 6 euro, il ridotto (anche per chi ha la tessera Firenze al Cinema) 5 euro.

A giugno l’unico giorno di chiusura per il cinema all’aperto è lunedì 24 giugno, in occasione del patrono di Firenze San Giovanni. La piscina del Poggetto invece dà il via alla balneazione estiva in anticipo rispetto di film sotto le stelle, sabato 8 giugno.

La programmazione di Esterno notte 2019, giugno

Ecco in sintesi la programmazione dettagliata per giugno dell’arena estiva del Poggetto.

Giovedì 20 Green Book regia di Peter Farrelly, con Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini, Sebastian Maniscalco, P.J. Byrne. Genere Commedia – USA, 2018, durata 130 minuti.

regia di Peter Farrelly, con Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini, Sebastian Maniscalco, P.J. Byrne. Genere Commedia – USA, 2018, durata 130 minuti. Venerdì 21 Stanlio e Ollio regia di Jon S. Baird con Steve Coogan, John C. Reilly, Nina Arianda, Shirley Henderson, Danny Huston. Genere Biografico, Commedia, Drammatico – USA, Gran Bretagna, 2018, durata 97 minuti

regia di Jon S. Baird con Steve Coogan, John C. Reilly, Nina Arianda, Shirley Henderson, Danny Huston. Genere Biografico, Commedia, Drammatico – USA, Gran Bretagna, 2018, durata 97 minuti Sabato 22 10 giorni senza mamma regia di Alessandro Genovesi con Fabio De Luigi, Valentina Lodovini, Angelica Elli, Bianca Usai, Matteo Castellucci. Genere Commedia – Italia, 2019, durata 94 minuti.

regia di Alessandro Genovesi con Fabio De Luigi, Valentina Lodovini, Angelica Elli, Bianca Usai, Matteo Castellucci. Genere Commedia – Italia, 2019, durata 94 minuti. Domenica 23 Ben Is Back regia di Peter Hedges con Julia Roberts, Lucas Hedges, Courtney B. Vance, Kathryn Newton, Tim Guinee. Genere Drammatico – USA, 2018, durata 98 minuti

regia di Peter Hedges con Julia Roberts, Lucas Hedges, Courtney B. Vance, Kathryn Newton, Tim Guinee. Genere Drammatico – USA, 2018, durata 98 minuti Lunedì 24 Chiusura per San Giovanni

Martedì 25 7 Uomini a Mollo regia di Gilles Lellouche con Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde, Jean-Hugues Anglade, Virginie Efira. Genere Commedia – Francia, 2018, durata 122 minuti.

regia di Gilles Lellouche con Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde, Jean-Hugues Anglade, Virginie Efira. Genere Commedia – Francia, 2018, durata 122 minuti. Mercoledì 26 Cyrano Mon Amour regia di Alexis Michalik un film con Thomas Solivéres, Olivier Gourmet, Mathilde Seigner, Tom Leeb, Lucie Boujenah. Genere Commedia – Francia, 2018, durata 109 minuti.

regia di Alexis Michalik un film con Thomas Solivéres, Olivier Gourmet, Mathilde Seigner, Tom Leeb, Lucie Boujenah. Genere Commedia – Francia, 2018, durata 109 minuti. Giovedì 27 Il Corriere – The Mule regia di Clint Eastwood con Clint Eastwood, Bradley Cooper, Laurence Fishburne, Michael Peña, Dianne Wiest. Genere Drammatico – USA, 2018, durata 116 minuti.

regia di Clint Eastwood con Clint Eastwood, Bradley Cooper, Laurence Fishburne, Michael Peña, Dianne Wiest. Genere Drammatico – USA, 2018, durata 116 minuti. Venerdì 28 Ma cosa ci dice il cervello regia di Riccardo Milani con Paola Cortellesi, Stefano Fresi, Tomas Arana, Teco Celio, Remo Girone, Vinicio Marchioni. Genere Commedia – Italia, 2019, durata 98 minuti.

regia di Riccardo Milani con Paola Cortellesi, Stefano Fresi, Tomas Arana, Teco Celio, Remo Girone, Vinicio Marchioni. Genere Commedia – Italia, 2019, durata 98 minuti. Sabato 29 Domani è un altro Giorno regia di Simone Spada con Valerio Mastandrea, Marco Giallini, Anna Ferzetti, Andrea Arcangeli, Jessica Cressy. Genere Commedia – Italia, 2019, durata 100 minuti

regia di Simone Spada con Valerio Mastandrea, Marco Giallini, Anna Ferzetti, Andrea Arcangeli, Jessica Cressy. Genere Commedia – Italia, 2019, durata 100 minuti Domenica 30 Dolor y Gloria regia di Pedro Almodóvar con Antonio Banderas, Asier Etxeandia, Leonardo Sbaraglia, Nora Navas, Julieta Serrano. Drammatico – Spagna, 2019, durata 113 minuti

Aggiornamenti sulla programmazione dell’arena estiva del Poggetto sul sito della Flog, nella sezione “Esterno Notte”.