Nei parchi, sul lungarno o nel cuore del centro storico? Dimmi che tipo sei e ti dirò quali sono i locali estivi di Firenze che fanno per te: anche per il 2019 bar e spazi all’aperto animano vari angoli della città con musica, concerti sotto le stelle, rassegne cinematografiche, laboratori per bambini, ma anche con drink e buon cibo. Tutto a ingresso gratuito.

Si conferma la tendenza degli ultimi anni, la movida notturna ha iniziato a spostarsi fuori dal centro, come dimostrano i numerosi chioschi e locali all’aperto che sono spuntati negli ultimi anni tra lungarno del Tempio e lungarno Cristoforo Colombo, ma ci sono anche new entry in periferia.

Ecco la nostra guida agli spazi “open air” da non perdere durante l’Estate Fiorentina 2019.

Serre Torrigiani in piazzetta 2019

C’è un angolo nascosto tra i palazzi del centro storico che si anima di persone, musica arte e idee. E’ la piazzetta dei Tre Re un piccolo polmone verde restituito alla città nel 2015, grazie a Serre Torrigiani in piazzetta, l’intervento di riqualificazione urbana, con una nuova stagione di eventi.

Per l’estate 2019 l’opera ospitata in questo spazio all’aperto è l’installazione dello scultore Matteo Baroni “Flockers”: una struttura sospesa che rappresenta la possibilità delle città di coniugarsi con il futuro grazie a progetti eco sostenibili. In programma musica, iniziative ma anche corsi di chitarra o di difesa personale. Spazio poi a cibo e cocktail.

Dove: piazzetta dei Tre Re (entrata dal vicolo vicino all’edicola di piazza della Repubblica)

Quartiere 1 – centro storico

Flower al Piazzale

Tra i locali estivi di Firenze ci sono quelli “panoramici”: Flower al Piazzale (Michelangelo) è la terrazza culturale con vista sulla città, aperta dal 18 maggio 2019 a ottobre. Per tutta l’estate il chiosco a impatto zero, creato con legno e materiale di recupero, ospita intrattenimento musicale e ristorazione di qualità. In più incontri, dibattiti, performance live, grandi ospiti e musica, ospiti di fama nazionale e giovani artisti emergenti.

Per mangiare, Flower al Piazzale, guidato dall’associazione Art in Progress, offrirà per tutta la stagione un menu toscano, crostoni, taglieri di salumi e formaggi, maxi insalate, centrifughe rinfrescanti e – per la prima volta – pizza, con impasto a lunga levitazione. Tutto a chilometro zero.

Dove: piazzale Michelangelo (dal lato di viale Michelangiolo)

Quartiere 1 – centro storico



Urban garden di Villa Vittoria

E’ uno dei nuovi locali dell’estate 2019 a Firenze: un giardino urbano, che sembra una selva nel cuore della città. E’ il parco di Villa Vittoria, sede di Firenze Fiera. Tra piante, divani in vimini e luci calde, si può prendere un aperitivo, cenare, bere un drink in compagnia, o per fare tardi ascoltando musica.

Questo spazio dall’anima green (piatti, posate e tovaglioli sono completamente biodegradabili), è aperto dal giovedì alla domenica (ore 19 alle 3) offre ogni sera un tema, una musica diversa. All’interno c’è una eco street food court con i 4 carrelli tematici e la domenica buffet speciale. Più dettagli nell’articolo dedicato all’estate a Villa Vittoria.

Dove: viale Strozzi 2 (ingresso davanti alla Fortezza da Basso)

Quartiere 1 – centro storico



Off Bar al Lago dei Cigni

L’Off Bar, lo locale estivo al Lago dei Cigni alla Fortezza Da Basso, festeggia quest’anno il decimo compleanno. Nel programma 2019 ci sono concerti, dj set, cinema d’autore (gratis) più il grande prato dove potersi rilassare o cenare. Nell’area food, per chi ama i sapori esotici prende posto la cucina thailandese di Icchethai; per chi preferisce gusti più tradizionali la pizza e le specialità napoletane di Malborghetto.

Ogni sera un evento diverso: lunedì Off Cinema, martedì musica live, mercoledì spazio al raggae, giovedì sera “Esotica” con Tropical Animals, venerdì l’aperitivo sonoro con performance musicali in vinile, sabato party che uniscono video art, ballo e musica.

Dove: Lago dei Cigni, viale Filippo Strozzi (Fortezza da Basso)

Quartiere 1 – centro storico



FOOO l’orto, lo spazio estivo allo Student Hotel

Non ci muoviamo di tanto, attraversiamo solo la strada. Dall’altra parte di viale Strozzi, entrando nello Student Hotel di viale Lavagnini si trova FOOO l’orto, un’altra new entry tra i locali estivi di Firenze.

Lo spazio all’aperto è ricavato nel cortile dell’hotel e fino a settembre propone ogni sera musica, incontri oltre al cibo e ai cocktail di FOOO – Florence Out Of Ordinary e di alcune realtà culinarie fiorentine. Tutti i dettagli nell’articolo su Fooo L’orto allo Student Hotel.

Dove: Viale Spartaco Lavagnini, 70

Quartiere 1 – vicino al centro

Da Molo 5 a Molo Firenze

E’ stato uno dei locali più gettonati durante l’ultima estate e si candida a diventarlo anche nel 2019. Riapre i battenti il “molo” fiorentino lungo il fiume, per la precisione su Lungarno Colombo: cambia nome (da “Molo 5” a “Molo Firenze”), ma proporrà sempre cocktail, cibo, musica ed eventi durante tutta la stagione. E’ uno degli ultimi spazi estivi a inaugurare le attività. Quando apre? Le operazioni per montare le strutture sono iniziate lunedì 10 giugno e l’apertura ufficiale è prevista tra sabato 15 e lunedì 17 giugno.

Dove: Lungarno Colombo 27

Quartiere 2

Gli altri locali estivi sul lungarno: dalle Vele alla Toraia

Anche quest’anno i lungarni si candidano a diventare una delle mete preferite della movida, con una lunga sfilata di locali estivi, chioschi e barroccini animati durante le calde serate. La novità è Vele sull’Arno, locale all’aperto che si trova sempre sul Lungarno Colombo: aperitivo con vista fiume, cibo, musica dal vivo sono gli ingredienti di questo spazio.

Più “a valle”, su lungarno del Tempio, ci sono i chioschi e i food truck della Toraia per fare due chiacchiere e gustare le specialità dei camioncini del gusto, dagli hamburger in poi.

Dove: lungarno Colombo e lungarno del Tempio

Quartiere 2

Il nuovo spazio estivo: Parterre Firenze

Tra le new entry, lo spazio estivo del Parterre di Firenze, che dopo anni torna ad animarsi anche durante la bella stagione. La programmazione va dall’8 giugno a settembre con cibo, mercatini, musica, laboratori per bimbi e anche una pista da skateboard dove i più piccoli possono imparare ad andare sulle “tavole”. I dettagli nell’articolo dedicato all’estate 2019 al Parterre.

Dove: arena del Parterre, piazza della Libertà

Quartiere 2

Giardino dell’ArteCultura, l’estate all’Orticoltura

Il Giardino dell’ArteCultura è lo spazio che mette d’accordo grandi e piccini. La stagione estiva 2019 va avanti fino all’8 settembre. Ogni giorno della settimana è dedicato a un differente genere artistico e culturale, a cui si affianca la Caffetteria del Giardino aperta dalle 10 alle 23.30 per servire pranzi, merende, aperitivi e cene (con spazio bio).

Il programma prevede ArtGarden, perfomance di danza (mercoledì) e di arti pittoriche (giovedì), Teatro al Giardino, dagli stornelli fiorentini alla tarabta (il lunedì sera), Sunday Jazz, mercatini domenicali di vintage e design, laboratori per bambini, dall’arte ai gioci di magia. Chi ama il benessere potrà dedicarsi a lezioni di yoga, pilates, danza terapia, giocoleria sul prato, tra gli alberi.

Dove: giardino dell’Orticoltura via Vittorio Emanuele II, 4

Quartiere 5 – Rifredi

Locali estivi a Firenze: Light a Campo di Marte

Light ai Giardini di Campo di Marte è un locale per fare aperitivo, cenare con hamburger, piatti freddi o pizza del chiosco e trascorrere una serata godendosi concerti, dj set o spettacoli dal vivo ad ingresso gratuito.

Il mercoledì per “Light Jazz Garden” si alternano sul palco i migliori interpreti della scena jazz fiorentina, il giovedì, in collaborazione con ProgeasFamily, arriva “LP LongPlaying”, il nuovo appuntamento con il mondo dei dischi in vinile. Il venerdì è dedicato alla musica live con “Light Live Music”, mentre Carioca Dj Set è la nuova serata del sabato. Domenica l’appuntamento è con il cinema sotto le stelle, sempre a costo zero.

Dove: via Manfredo Fanti, dietro la Curva Fiesole dello Stadio

Quartiere 2 – Campo di Marte

Utopiko a Firenze Sud

Al via anche la quinta stagione di Utopiko, bistrot mediterraneo e cocktail bar accanto al Tuscany Hall a Firenze Sud. E’ uno dei locali estivi alla periferia di Firenze, che propone un cartellone di eventi per tutta la bella stagione.

Fino all’11 settembre, in uno spazio allestito con materiali di recupero (e panelli solari), che quest’anno vuole essere anche a zero emissioni, si incontrano cultura, musica dal vivo e giochi, si può cenare, fare un aperitivo, ascoltare concerti, “in sintonia con l’ecosistema”.

Dove: via Fabrizio de Andrè (accanto al Tuscany hall)

Quartiere 2 – Firenze sud

Anconella Garden, all’aperto nel parco

Dall’altra parte dell’Arno, l’ Anconella Garden è lo spazio immerso nel polmone verde di Firenze Sud, da vivere per tutta la stagione estiva con gli amici e la famiglia, dal pomeriggio alla sera con concerti, cinema, teatro, incontri e un punto ristoro. Tra gli appuntamenti una rassegna di musica jazz, un ciclo di film a tema sportivo con ospiti e relatori, monologhi, letture e performance teatrali, ma anche serate dedicate alla danza, dj set, stornelli fiorentini e momenti conviviali (tutti a ingresso libero).

A curare la programmazione culturale è il festival Diramazioni. Ogni giorno, dalle 16 fino a tarda serata, sarà inoltre possibile fare una sosta all’Anconella Garden per gustare una merenda, un aperitivo, una cena o un drink in mezzo al verde. Sul menu burger di manzo e di tonno, alette di pollo, frittura di mare con verdure, ma anche pizze, calzoni, covaccini e alternative vegetariane a prezzi pop.

Dove: parco dell’Anconella, Via Villamagna

Quartiere 3 – Firenze sud

La Montagnola, lo spazio estivo di Coverciano

Il nuovo spazio estivo dell’Estate Fiorentina 2019 a Coverciano è La Montagnola nel giardino pubblico compreso fra via Salvi Cristiani, via Gabriele D’Annunzio e via Augusto Novelli. Il locale si compone di una parte dedicata al food, con una proposta che spazia dalla pizza ai fritti, una parte bar & drink, ed un palco che ospiterà eventi culturali.

Lunedì è Cinema sotto le stelle, mercoledì è la volta di Kindergarten, laboratorio per bambini (dalle 17.30 fino alle 19.30). Il venerdì, invece, spazio alla musica con “La Montagnola in Jazz”. Durante la stagione saranno presenti inoltre i laboratori di “Piccoli Orti Urbani”, per creare piccoli vasi da casa o terrazzo riutilizzando oggetti di scarto, 20 attività sportive, teatro, e incontri di avvicinamento al cane rivolti ai più piccoli.

Dove: giardini della Montagnola ( via Salvi Cristiani, via Gabriele D’Annunzio e via Augusto Novelli)

Quartiere 2 – Coverciano

La Limonaia di Villa Strozzi

Continuando il nostro viaggio nei locali estivi alla periferia di Firenze arriviamo “in cima” al Nel parco di Villa Strozzi. La Limonaia propone ristorante, area relax e un cartellone di eventi rivolti a diverse fasce di età. Nel programma ci sono reading di poesia e letteratura, performance di danza, spettacoli teatrali, musica dal vivo, cene con delitto, musica elettronica, mostre, e i pranzi della domenica per stare in famiglia.

Spazio anche alla Limonaia dei piccoli, con attività di arte e riciclo per trasformare i fiuti in opere d’arte (il martedì pomeriggio e la domenica mattina) e laboratori pet therapy, per imparare a comunicare con gli amici animali, conigli, cani, gatti, tartarughe (il giovedì pomeriggio).

Dove: Limonaia di Villa Strozzi (accesso dal parco di Villa Strozzi o da via pisana 77)

Quartiere 4 – Soffiano