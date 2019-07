Di nuovo alla Manifattura Tabacchi di Firenze: per il secondo anno consecutivo la rassegna gratuita Cinema Puccini Garden torna nel cortile della ciminiera per proporre una programmazione culturale tra film, documentari, spettacoli e anche show per i bambini, in occasione dell’Estate Fiorentina 2019.

Le date

Dal primo al 28 luglio, tanti eventi per affrontare 4 tematiche: Storie Stravaganti, Storie di Musica, Storie di visionari e Storie d’Islanda. Il cartellone, curato da Michele Crocchiola e Carlo Pellegrini, è promosso dal Teatro Puccini, dal Centrale dell’Arte e dai Pupi di Stac.

Tra gli appuntamenti del Cinema Puccini Garden 2019 anche la prima toscana del documentario di Jeff Malmberg e Chris Shellen dedicato al teatro povero di Monticchiello (8 luglio), alla presenza del direttore artistico Andrea Cresti, e la proiezione insieme al Festival au Desert de “Il flauto magico di Piazza Vittorio” (10 luglio), in cui l’opera di Mozart viene reinterpretata dall’orchestra multiculturale nata a Roma nel 2002. Ospiti i registi Mario Tronco e Gianfranco Cabiddu.

Cinema Puccini Garden per bambini

Il programma del Cinema Puccini Garden prevede anche spettacoli per i più piccoli con i burattini dell’associazione culturale Pupi di Stac e i Racconti sotto la tenda a cura di Centrale dell’Arte, che narrerà per tre martedì sera storie da tutto il mondo, con echi di musiche lontane e momenti di gioco. L’ingresso è gratuito e gli eventi saranno annullati in caso di maltempo: le proiezioni iniziano alle ore 21.30 nell’arena allestita nello spazio estivo della Manifattura Tabacchi (ingresso da via delle Cascine 33), i racconti sotto la tenda invece prendono il via alle 18.00.

Cinema Puccini Garden, la programmazione 2019

Lunedì 1 luglio – Storie stravaganti – cineforum

Bronson di Nicolas Winding Refn (92′)

Ostinatamente devoto alla violenza, Michael Peterson, in “arte” Charles Bronson, non riesce a tenere sotto controllo il suo egocentrismo. Interpretato da un “monumentale” Tom Hardy, Bronson è un film spiazzante ed affascinante che miscela magistralmente umorismo grottesco, violenza, estetica con una fantastica colonna sonora.

Martedì 2 luglio – Storie di musica

Leningrad Cowboys go America di Aki Kaurismaki (78′)

Un gruppo sovietico di musica rock chiamato “Leningrad cowboys” decide di sfondare in America. Il mito del sogno americano secondo il grande regista finlandese Aki Kaurismaki.

Martedì 2 luglio – Racconti sotto la tenda

Vento Forte: la Cenerentola dei Nativi Americani

Cinema Puccini Garden, programmazione per bambini. Ore 18.00

Mercoledì 3 luglio – Storie di visionari

Visages Villages di Agnes Varda e JR (90′)

Un film tenero e commovente che racconta l’incontro e il progetto dei due artisti nella Francia dei villaggi. Due personaggi agli antipodi solo all’anagrafe, che celebrano in modo unico l’importanza dell’Umanità.

Giovedì 4 luglio – Storie d’Islanda

Rams di Grímur Hákonarson (92′)

In una sperduta valle islandese, Gummi e Kiddi, due attempati fratelli, entrambi allevatori di montoni, non si parlano da quarant’anni pur vivendo a quattro passi l’uno dall’altro. L’arrivo di un’epidemia ovina li costringerà a ritrovarsi…

Lunedì 8 luglio – Storie di visionari

Spettacolo. Il teatro povero di Monticchiello di Jeff Malmberg e Chris Shellen (91′)

A Monticchiello, un piccolo borgo toscano, dagli anni Sessanta ogni estate va in scena la vita dell’intero paese. La prima toscana del docu-film che segue la preparazione dello spettacolo teatrale più longevo del mondo. Ospite il direttore artistico Andrea Cresti.

Martedì 9 luglio – Storie stravaganti – cineforum

Il ragazzo più felice del mondo di Gipi (90′)

Dalla lettera di un ammiratore alla voglia di capire chi sia effettivamente questo fan che scrive le medesime cose, da vent’anni, a più destinatari. Un film divertente e strampalato, tra metadocumentario e commedia autoriflessiva sul senso della fama.

Martedì 9 luglio – Racconti sotto la tenda

Salima: la Cenerentola Araba

Cinema Puccini Garden per bambini. Ore 18.00

Mercoledì 10 luglio – Storie di musica

Il flauto magico di Piazza Vittorio di Gianfranco Cabiddu (83′)

in collaborazione con Festival au Désert di Firenze

L’opera di Mozart reinterpretata da tutte le culture musicali dell’Orchestra di Piazza Vittorio, in cui le vicende e i personaggi si trasformano arricchendosi e sintetizzando tradizioni distanti. Ospiti i registi Mario Tronco e Gianfranco Cabiddu.

Giovedì 11 luglio – Storie d’Islanda

Storie di cavalli e di uomini di Benedikt Erlingsson (81′)

Dal regista della “Donna elettrica”, una commedia atipica e beffarda sul rapporto atavico tra uomini e animali. Un film costruito, tassello dopo tassello, come un mosaico di racconti sull’autolesionismo umano in salsa islandese.

Domenica 14 luglio – Teatro dei Burattini

Il giardino del Re

Cinema Puccini Garden per bambini. Ore 18.00

Lunedì 15 luglio – Storie di visionari

Il refettorio. Miracolo a Milano – Un progetto di Massimo Bottura di Peter Svatek (94′)

La storia vera e straordinaria del refettorio ambrosiano. Per l’Expo 2015 lo chef Massimo Bottura ha invitato 60 dei suoi colleghi internazionali a unirsi a lui e trasformare il cibo destinato ai cassonetti in piatti nutrienti e deliziosi per i senzatetto e i rifugiati.

Martedì 16 luglio – Storie d’Islanda

L’albero del vicino di Hafsteinn Gunnar Sigurðsson (89′)

Nella periferia residenziale di Reykjavík un enorme albero non potato diventa la scintilla che scatena lo scontro tra due coppie vicine di casa. Una commedia nera che diventa apologo sui conflitti in agguato nella società contemporanea, pronti a scatenarsi per un nonnulla.

Martedì 16 luglio – Racconti sotto la tenda

Ye Xian: la Cenerentola Cinese

Cinema Puccini Garden per bambini. Ore 18.00

Mercoledì 17 luglio – Storie stravaganti – cineforum

Joaquin Phoenix. Io sono qui! di Casey Affleck (106′)

Un folle mockumentary che racconta la vita dell’attore Joaquin Phoenix, dall’annuncio dell’abbandono della sua carriera cinematografica a una carriera come artista hip hop. Una storia talmente assurda da poter essere vera!

Giovedì 18 luglio – Storie di musica

Fyre Fraud di Jenner Furst e Julia Willoughby Nason (96′)

Quando il senso di onnipotenza e la cialtroneria fraudolenta si uniscono per organizzare un lussuoso Festival musicale alle Bahamas il risultato non può che essere un enorme e disastroso fallimento. La storia vera e incredibile del più grande Festival che non c’è mai stato.

Domenica 21 luglio – Teatro dei Burattini

La storia di Prezzemolina

Cinema Puccini Garden per bambini. Ore 18.00



Domenica 28 luglio – Teatro dei Burattini

La bella addormentata

Cinema Puccini Garden per bambini. Ore 18.00

Dettagli sul sito della Manifattura Tabacchi.