Mostre, musica, eventi, serate in una “discoteca sui generis” ma anche yoga all’aperto e un programma di iniziative per bambini: è questa “La Limonaia”, alla prima periferia di Firenze, lo spazio estivo della Limonaia di Villa Strozzi. Ogni giorno dalle 17.00 fino a tarda notte attività tra il giardino e il grande salone ricavato dentro la struttura Ottocentesca, oltre all’angolo del food per mangiare all’aperto sui tavolini e sulle poltroncine create grazie a bancali di legno.

Come arrivare

Un’oasi verde per trovare riparo dalla calura urbana: pur essendo sulle colline che guardano Bellosguardo, questa location è a pochi passi dalla città, basta imboccare la salita al numero 77 di via Pisana, a 5 minuti da piazza Pier Vettori accanto alla fermata del bus, e proseguire per 500 metri oppure fare una bella passeggiata nel parco di Villa Strozzi, conosciuto nel quartiere 4 come “il boschetto”, aperto d’estate fino alle 20.00, arrivando fino alla sommità, alla fine del viale pedonale.

Non solo “discoteca”, il programma estivo della Limonaia di Firenze

Ci sono gli appuntamenti fissi e le serate speciali, che al calar del sole trasformano la Limonaia in una vera e propria discoteca estiva per tutti i gusti musicali: si va dai suoni più ricercati alla festa anni Novanta, dalle ultime tendenze del clubbing fino ai fluo party. Spesso gli eventi notturni sono a ingresso gratuito o comunque con un biglietto low cost. E poi ancora il programma prevede musica dal vivo, spettacoli teatrali, reading di poesie e iniziative benefiche.

Tra le attività settimanali che vanno avanti tutta l’estate ogni domenica sera dalle 17.00 in poi Jump’n the Jungle, con le selezioni musicali dei dj più cool (ingresso gratuito), mentre il lunedì spazio al relax per iniziare al meglio la settimana: dalle 20.00 alle 21.00 hatha yoga gratis nel parco. Basta munirsi di tappetino e presentarsi davanti al bar in orario per questa lezione sull’erba.

Non solo eventi: mangiare alla Limonaia di Villa Strozzi

Ogni giorno dalle 18.00 è attivo anche il punto ristoro che oltre ai drink e alle bevande analcoliche, offre un menù che comprende pizze, covaccini, burger anche con varianti di pesce e veg, frittura di pesce e olive ascolane. Questo “mini-ristorante” della Limonaia di Firenze è aperto anche la domenica a pranzo, per mangiare qualcosa in compagnia e nel verde.

Tutti gli aggiornamenti sulla pagina Facebook della Limonaia, qui invece la nostra guida completa ai locali estivi di Firenze.