È uno dei must dell’estate a Firenze: Off Bar, lo spazio estivo al Lago dei Cigni, con la stagione 2019 festeggia il suo decimo compleanno con una stagione ricca di concerti e performance live, dj set, cinema d’autore. E l’immancabile prato verde intorno alla Fortezza Da Basso dove potersi rilassare o cenare.

Off Bar Firenze, il programma

Vediamo allora il programma settimanale. Lunedì si conferma l’appuntamento con Off Cinema il cinema sotto le stelle curato da Simone Bartalesi, Manfredi Lucibello e Mauro Massaro: i documentari musicali saranno protagonisti per tutta la stagione, mentre come gli anni passati continua la collaborazione insieme al Festival dei Popoli e al Middle East Now con la proiezione dei migliori film usciti dalle ultime edizioni dei festival. In cartellone anche i “cult”, con i grandi classici nostrani.

Il martedì all’Off Bar di Firenze, in collaborazione con Progeas Family, è “TueSTAGE”, dedicato alla musica live. Il mercoledì è “Dub Off” di ImmiRoots & Disco Rebel, con la musica Reggae, mentre il giovedì sera si conferma “Esotica” di Tropical Animals.

Gli eventi del weekend al Lago dei Cigni

Il venerdì sera va in scena “Aperitivo Sonoro” a cura di Francesco Profeti e Davide Calamai per promuovere le performance musicali in vinile di collezionisti italiani ed internazionali, integrandole con altre forme d’espressione artistiche.

Per il sabato sera Off bar, spazio estivo al Lago dei Cigni propone “Blu”: la voglia di portare il mare a Firenze. La serata di Giampaolo Dei e Valentina Marinelli è un incontro di video art, ballo e musica: un vero e proprio party in cui Giampyxx e dj a rotazione mixano dance, disco, trash, rock e musica italiana.

E per mangiare all’Off Bar

L’area food propone i sapori esotici di Icchethai e la pizza e le specialità napoletane di Malborghetto. Informazioni e aggiornamenti sulla pagina Facebook Off Bar Lago dei Cigni, nella nostra guida invece i migliori locali estivi a Firenze.