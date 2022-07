Villa Vittoria 2022: a Firenze eventi, aperitivo e cena nell’urban garden

A Firenze l’estate 2022 di Villa Vittoria è sempre nel giardino urbano del palazzo dei congressi, con un locale estivo che strizza l’occhio al mondo delle discoteche e che offre un menu per la cena e per l’aperitivo. Quest’anno la bella stagione è all’insegna della Dolce Vita con un calendario di eventi variegato che spazia dalla cultura agli eventi musicali, fino alle cene e alle serate a tema.

Gli eventi dell’estate a Villa Vittoria e gli orari di apertura 2022

Vimini, piante, divanetti, gazebo estivi, colorate proiezioni sulla facciata della villa e una consolle. Per il quarto anno consecutivo, il giardino del palazzo di Firenze Fiera di fronte alla Fortezza da Basso si trasforma in un locale all’aperto con un’area bar e una zona per eventi sotto le stelle. Per la stagione 2022, Villa Vittoria è aperta dal martedì alla domenica dall’aperitivo a tarda notte, con orario 20.00 – 3.00 e ingresso gratuito: l’entrata è da viale Filippo Strozzi 2, davanti alla Fortezza da Basso di Firenze, all’angolo con via Valfonda.

Tutte le serate offrono occasioni di intrattenimento con dj set, musica dal vivo e performance. Per quanto riguarda il posteggio è attiva una convenzione con il parcheggio “Fortezza Fiera” (per informazioni [email protected]). La conferma di quest’estate è Villa Vittoria Cultura, l’approfondimento culturale in stile “versiliano” con le presentazioni dei libri che dureranno tutta l’estate: un’iniziativa che l’anno scorso ha riscosso un grande successo e che torna nel 2022 sotto la guida di Giovanni Fittante, Presidente di Villa Vittoria Cultura in collaborazione con Firenze Fiera e Fondazione Spadolini. Ogni mercoledì alle ore 18:00 viene presentato un libro diverso accompagnato da un dialogo sul tema.

Aperitivo o cena

Una delle novità della stagione 2022 di Villa Vittoria è il Vivi Drunch, una via di mezzo tra il brunch e la cena, attraverso una proposta culinaria divertente e accattivante che si può gustare dalle 20:00 alle 23:00. Il menù, disponibile nella versione alla carta o con buffet privato, si compone di antipasti seguiti da un primo piatto e accompagnato da un’ottima selezione di drink e vini. Consigliata la prenotazione del tavolo, online oppure chiamando il numero 3477077014.