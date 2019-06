Il tavolo sotto le stelle può fare la differenza. Sebbene il menù sia leggermente più caro, in media del 5%, i ristoranti con vista (e con terrazza) a Firenze vanno forte. Forse perché sono più romantici della concorrenza o forse perché garantiscono una cena panoramica e al fresco, in Italia tra la primavera e l’estate le ricerche online di strutture con “balconi” dove mangiare all’aperto aumentano di 9 volte rispetto alle altre stagioni.

A dirlo una ricerca di The Fork, sito e app della “famiglia” di Tripadvisor che permettono di prenotare in 15mila locali solo in Italia. L’indagine ha passato in rassegna i ristoranti con terrazza presenti sulla piattaforma delle principali città europee, Firenze compresa, e ha stilato una classifica delle migliori location in base alle valutazioni degli utenti.

Vediamo la top 4 con i migliori ristoranti di Firenze dotati di terrazza (e molti di questi anche di una vista mozzafiato sulla città).

1) Menù panoramico, il ristorante La Scaletta di Firenze

In testa alla classifica delle migliori “terrazze da mangiare” troviamo il Panorama Restaurant La Scaletta a pochi passi da Palazzo Pitti e sul tetto dell’Hotel La Scaletta. Secondo The Fork questo ristorante panoramico che offre una vista unica sul centro di Firenze si piazza al quarto posto nella top 10 italiana, dove non si trovano altri locali fiorentini.

Sul menù piatti di cucina creativa e classici della tradizione, come la bistecca alla fiorentina. Quanto costa? Secondo le rilevazioni di The Fork il prezzo medio per antipasto, portata principale e dessert è di circa 50 euro a persona, senza contare le bevande.

2) I ristoranti con vista di Firenze: alla Torre dei Rossi

Al secondo posto dei ristoranti fiorentini con vista troviamo Alla Torre dei Rossi, una location romantica in Borgo San Jacopo, nel cuore del centro storico. Dispone di 2 terrazze: quella principale guarda il Duomo di Firenze e Palazzo Vecchio, l’altra invece offre ai commensali il panorama dell’Oltrarno con la basilica di Santo Spirito e più su il Forte Belvedere.

La cucina propone prodotti di filiera corta e piatti tipici del territorio. Il prezzo medio per persona, bevande escluse, si aggira intorno ai 35 euro, ma ci sono anche sconti per chi prenota con The Fork.

3) Floret – Artisan Kitchen & Bar, il ristorante di Luisa Via Roma

In questo caso la vista non c’è, ma Floret – Artisan Kitchen & Bar è una dei ristoranti in terrazza più cool di Firenze, non a caso si trova all’interno di un tempio della moda come lo store di Luisa Via Roma, vicino a piazza della Repubblica. Ristorante, caffetteria, juice bar e co-working, tutto in uno e a portata di shopping.

La cucina è fusion, sul menù ad esempio si trovano budino di chia e uova in camicia su avocado, ma anche torte crude, pasta fatta in casa e formaggi. Prezzo medio 25 euro.

4) Il ristorante lo Strettoio, terrazza e vista su Firenze

In questa speciale classifica è l’unico ristorante fuori dal centro che offre una vista unica su Firenze. Lo Strettoio a Serpiolle, sulle colline sopra Careggi, è ospitato negli spazi di una villa del Milleduecento. Oltre agli ambienti al chiuso, molto caratteristici, offre una grande terrazza da cui si può godere di un magnifico panorama.

Il menù è incentrato sui sapori toscani, da non perdere la bistecca alla fiorentina. Il costo medio a persona è di 35 euro, per antipasto, un piatto di portata e dessert (bevande escluse), ma in alcuni giorni sono previsti sconti per gli utenti di The Fork.

Sempre per la bella stagione qui trovate invece la nostra guida ai locali estivi di Firenze.