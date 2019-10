Il fashion festival del Designer outlet di Barberino di Mugello, anticipa tutti: per il Black Friday manca ancora un po’, per i saldi invernali ancora di più, ma questo villaggio dello shopping lancia già all’inizio dell’autunno 2019 una giornata con sconti del 70% da applicare sul prezzo outlet, anche se su un numero limitato di articoli.

Come funziona e quando è il fashion fastival dell’outlet di Barberino

Appuntamento domenica 13 ottobre 2019, con orario prolungato dalle 9.00 alle 21.00. Come funziona? In occasione di questa giornata speciale ognuno degli oltre 60 negozi aderenti ha selezionato 3 articoli su cui applicare lo sconto del 70%, che si somma al ribasso già previsto per l’outlet. Si va dalle giacche invernali per uomo, donna e bambino ai cosmetici, dalle borse griffate fino alle scarpe sportive e non. E ancora: oggetti per la casa, make up, orologi, caschi per moto, occhiali da sole e abbigliamento intimo.

I prezzi della giornata di “saldi” fuori stagione

Da Calvin Klein ad esempio una maglia donna arriva a costare, con il super ribasso, 24,90 euro, da Tommy Hilfiger una camicia poco più di 24 euro. Nike e Puma hanno selezionato scarpe che si possono portare a casa con una ventina di euro, Timberland due calzature da compare a 30 euro circa il paio. Superdry propone un giubbotto a quasi 34 euro, Patrizia Pepe un piumino donna a 83 euro, Fossil orologi da 25 euro, Carpisa borse donna a 6 euro e anche meno.

A questi negozi dell’outlet di Barberino di Nugello si aggiungono le promozioni speciali proposte in occasione del Fashion Festival in altri 27 store, con sconti dal 20 al 70% su articoli selezionati oppure sul secondo oggetto comprato. Sul sito del Barberino Designer outlet si trovano le promozioni in dettaglio.