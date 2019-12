Natività curate nei minimi dettagli: sono tanti i presepi di Firenze da visitare prima e dopo il Natale 2019, nelle chiese e lungo le strade, come alle finestre e nei balconi delle case. Ci sono quelli a grandezza naturale o meccanizzati, e quelli artigianali e anche fai-da-te, addirittura esistono degli allestimenti che stanno attenti al meteo: pioggia, nebbia e arcobaleno. Abbiamo selezionato i presepi fiorentini più belli, ecco quelli da non perdere durante le feste.

Presepe in piazza Duomo a Firenze

Per il nono anno consecutivo è tornato il presepe in piazza Duomo, sul sagrato della cattedrale di Firenze, con 7 statue a grandezza naturale. La capanna ospita le statue in terracotta realizzate a mano dall’artigiano Luigi Mariani della storica fornace di Impruneta di Angiolo Mariani e figli, che le ha donate all’Opera di Santa Maria del Fiore.

Il 6 gennaio sotto la tettoia prenderà posto il presepe vivente di Firenze: in occasione della cavalcata dei magi le figure in terracotta saranno sostituite da persone in carne e ossa, accompagnate da animali. Dal 14 dicembre è allestito anche un presepe all’interno del Duomo.

Dove: piazza Duomo

Quando: fino al 6 gennaio

Da visitare: mostra di presepi 2019 all’Hotel Rivoli di Firenze

Ormai è diventata una tradizione del Natale a Firenze: come succede da 8 anni, anche a cavallo del 2019 e 2020 il Rivoli Boutique Hotel di via della Scala propone una suggestiva mostra di 30 presepi d’artista, creati da Carlo Ladurini: un artigiano delle “natività in miniatura” che realizza questi piccoli capolavori nel suo laboratorio di Fiumalbo, paese in provincia di Modena.

Tra le opere in mostra anche un presepe per non dimenticare la tragedia del Ponte Morandi, una maxi opera lunga 3 metri e profonda un metro e sessanta, oltre a una natività su Marte. L’hotel accoglie i visitatori con il Villaggio di Babbo Natale, ideato e realizzato da Salvatore Sciuto, che propone giochi di luce e stretture in movimento. La scorsa edizione la manifestazione ha richiamato oltre 4mila persone.

Dove: Rivoli Boutique Hotel, via della Scala 33

Quando: fino al 6 gennaio 2020

Orari: dalle 11.00 alle 23.00

Ingresso libero

Informazioni sulla pagina Facebook dell’Hotel Rivoli

Il presepe di Natale in Santo Spirito (Oltrarno)

A Firenze, la basilica di Santo Spirito ogni anno ospita durante il periodo di Natale un presepe d’artista. Dopo quello di Matera e dopo le opere di Marcello Aversa, per il 2019 nella chiesa prende posto il presepe del maestro Albinio Tedeschini.

Dove: piazza Santo Spirito

Quando: fino al 2 febbraio 2019

Orari: feriali 10-13/15-18; festivi: 11.30-13.30/15-18

Ingresso libero

Informazioni sul sito della Basilica di Santo Spirito

Argingrosso: presepe meccanizzato dei Bassi

Spostandosi alla periferia, c’è uno dei presepi meccanizzati più visitati a Firenze: è quello allestito in zona Argingrosso, vicino all’Isolotto, nella parrocchia del Santissimo Nome di Gesù ai Bassi, che da queste parti chiamano semplicemente “chiesa ai Bassi”.

Ci sono oltre 60 personaggi in movimento che raccontano le vicende di Gesù grazie a un’audiostoria e a effetti speciali. Ilpresepe ai Bassi dell’Argingrosso incanta anche con i suoi “effetti speciali”, come l’alternanza del giorno e della notte. Al piano superiore mercatino di Natale della Caritas e mostra dei presepi a cura di alcuni soci dell’Associazione Amici del Presepio.

Dove: via dell’Argingrosso (angolo via dei Bassi)

Quando: fino al 6 gennaio 2020

Orari 2019 – sabato 14 dicembre dalle 15.30 alle 19.00; domenica 15 dicembre dalle 10.30-12.30 e 15.30-19.00; dal 21 dicembre al 6 gennaio feriali 15.30-19.00, domenica e festivi 10.30-12.30 e 15.30-19.00

Ingresso a offerta libera

Informazioni sul sito del presepe dei Bassi

Presepe storico di Villa La Quiete (e le visite guidate gratuite 2019 – 2020)

Senza dubbio è il presepe più antico di Firenze. Prima e dopo il Natale si rinnova l’appuntamento per ammirare la storica Villa La Quiete (zona Castello) sotto una diversa luce: in vista delle feste sono previste aperture straordinarie con visite guidate gratuite della durata di un’ora e mezzo, tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020.

È possibile scoprire il patrimonio artistico conservato nella villa e lo storico presepe, realizzato con le sculture di artigiani toscani della prima metà diciottesimo secolo. La prenotazione è obbligatoria.

Dove: via di Boldrone 2

Le date delle visite guidate: dal 7 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020, tutti i sabati e le domeniche e l’Epifania alle ore 15.30

Ingresso e visita gratuiti

Prenotazione obbligatoria: tel. 0552756444, mail edumsn@unifi.it

Natale a Firenze: i presepi nei quartieri

Tante le occasioni anche nei vari quartieri di Firenze. Per il quinto anno, nel giardino Villa Arrivabene in piazza Alberti, sede del Quartiere 2, è allestito il presepe artistico del gruppo Donatello composto da grandi sagome che raffigurano anche i volti di persone reali; a Villa Vogel (Quartiere 4), nella sala di aspetto, mostra di presepi di Natale (fino al 6 gennaio, da lunedì a venerdì, ore 8-13; martedì e giovedì, ore 14.30-17).

Da segnalare inoltre il presepe artistico nella chiesa di Sant’Angelo a Legnaia (via Pisana 436), visitabile fino al 12 gennaio 2019 (feriali 8.30-11.30 e 16.00-19.00, festivo 8.30-12.30 e 16.00-19.00).

Presepe di Lecore (Signa)

Alle porte di Firenze, a Signa, anche per il Natale 2019 si rinnova l’appuntamento del presepe artistico di Lecore, nell’omonima chiesetta, che apre i battenti domenica 22 dicembre per rimanere visitabile al 26 gennaio 2020. Tema di quest’anno: “la fede di un’incontro che si trasforma in amore”.

Dove: piazza Lecore 2, Signa (Firenze)

Quando: fino al 26 gennaio 2020

Orario: 15.30-19.30 nei giorni festivi e 17.00-19.30 nei prefestivi

Le vie dei presepi più belle da visitare a Firenze e dintorni 2019-2020

In questo caso le creazioni artigianali invadono le strade del centro storico dei paesi. In provincia di Firenze da visitare la nona edizione della Via dei presepi di Cerreto Guidi, con centinaia di creazioni da ammirare tra chiese, vetrine, balconi, finestre e anche nella villa medicea (fino al 12 gennaio).

Molto conosciuta in Toscana anche la via dei presepi di Castelfiorentino, con 52 rappresentazioni di natività fino al paese alto: si va dal presepe nel pozzo, con un scenografico effetto cascata, a quello con i Pinocchi, fino al famoso “presepe meteorologico” che comprende nebbia, temporali, arcobaleno e neve. L’edizione 2019 dura fino al 6 gennaio, sabato e festivi dalle 15 alle 19.30 (chiuso il 30-31 dicembre, 2 e 3 gennaio).