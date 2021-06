Eventi a Firenze e dintorni il 5 e 6 giugno 2021: cosa fare questo weekend

L’appuntamento con la festa dei giardini in tutta la Toscana, l’aperitivo a villa Bardini, le piscine aperte e gli spazi estivi alla Manifattura Tabacchi e all’ippodromo delle Mulina: sono tanti gli eventi a Firenze sabato 5 e domenica 6 giugno 2021 per chi si chiede cosa fare durante questo weekend in città. Passiamo in rassegna gli appuntamenti principali.

Gli eventi nei giardini storici di Firenze il 5 e 6 giugno

Sono 6 i parchi di Firenze che sabato 5 e domenica 6 giugno 2021 organizzano eventi in occasione di “Appuntamento in giardino” iniziativa promossa da APGI-Associazione Parchi e Giardini d’Italia per riscoprire la ricchezza storica, artistica, botanica e paesaggistica di questi scrigni verdi. Si va da quelli più conosciuti, alle location private che spalancano le porte per l’occasione. A Boboli sabato 5 giugno visite guidate gratuite, comprese nel biglietto di ingresso, dedicate agli scrittori che sono passati dallo storico giardino; tour anche al giardino Bardini, sabato 5 alle 10.30 e alle 15.30, dove un architetto paesaggista svelerà i segreti di questo luogo magico.

Al Giardino dell’Iris di Firenze lo spettacolo per bambini “La Rana e il suo cocco”, con attori e marionette, sabato 5 alle 11 e alle 17 (10 euro, prenotazione obbligatoria via mail [email protected]). Nei dintorni di Firenze la Fondazione Michelucci apre il giardino di Villa Il Roseto a Fiesole con passeggiate guidate il 5 giugno alle 10 e alle 11 (prenotazione obbligatoria [email protected]), mentre nello spazio verde della Villa Medicea di Cerreto Guidi la visita, domenica 6 giugno alle 15.30, sarà accompagnata dal concerto dell’Accademia degli Archi di San Miniato Basso (prenotazione obbligatoria 0571 55671 – [email protected] ). Sul sito dell’APGI la mappa con tutti gli eventi.

Estate alla Manifattura Tabacchi di Firenze e all’ippodromo delle Mulina per Figò

Quello del 5 e 6 giugno è il primo weekend di eventi per due spazi estivi di Firenze che si trovano nella zona del parco delle Cascine. La Manifattura Tabacchi apre lo spazio verde del Giardino della Ciminiera e della Piazza dell’Orologio, con iniziative e cibo, tra street food fiorentino, bento giapponesi e cocktail green accompagnati ogni sera da dj set (sabato Energia Tropical Animals di Ricardo Baez). In arrivo nelle prossime settimane cinema e mostre-laboratorio.

Dopo anni di abbandono torna a vivere l’ippodromo delle Mulina, in fondo al parco delle Cascine con lo spazio estivo Figò (si legge all’inglese “Fi – go”), che per il fine settimana del 5 e 6 giugno propone ogni giorno una sorpresa diversa: 12 food stand, musica e spettacoli sul palcoscenico da 80 metri quadri, urban beach, campi da beach volley e calcetto e un’area per bambini. Ingresso gratuito tutti i giorni dalle 11.00 in poi. Aggiornamenti sulla pagina Facebook.

Aperitivo a Villa Bardini, primo weekend

La novità dell’estate 2021 a Firenze è l’apertura by night del giardino di Villa Bardini, dalle ore 19 alle 23, per l’aperitivo sulla terrazza delle rose dal giovedì alla domenica. Sul menù vini locali, creation cocktails e piatti in stile tapas con ingredienti freschi, locali e di alta qualità, cucinati dal Chiosco ai Renai che da Castelfiorentino, dove questa esperienza è nata, trasloca temporaneamente con la sua Ape-food truck in uno dei giardini più belli della Toscana. La prenotazione è obbligatoria e per un massimo di 50 persone a sera: WhatsApp 3518448989 o sul il canale Instagram @Renai_in_movimento.

Mercatino vintage al Molo di Firenze

Ripartono gli eventi al Molo Firenze, lo spazio estivo sul lungarno Colombo: domenica 6 giugno arriva il mercatino firmato da Pimp my vintage con capi unici, borse, remake, gioielli, nuovi brand, locandine, vinili e tante sorprese. Inoltre sono in programma laboratori gratuiti per bambini a cura di Rainbowlab (sabato 5 e domenica 6 giugno alle 18) e il Re’n’Chill djset con Enrico Paoli (sabato 5 all’orad dell’aperitivo). Qui gli altri locali estivi all’aperto di Firenze.

Cosa fare a Firenze nel weekend del 5 e 6 giugno 2021: al Poggetto apre la piscina della Flog

Si allunga l’elenco delle piscine di Firenze aperte per la nuova stagione. Sabato 5 giugno 2021 torna attiva la piscina del Poggetto, accanto alla Flog. La vasca con bordo a sfioro è accessibile in orario 10-19, tutti i giorni, e c’è pure un bar a disposizione degli utenti. Non è necessaria la prenotazione per la balneazione libera. Dalla settimana scorsa ha riaperto la piscina delle Pavoniere nel parco delle Cascine (sabato e domenica dalle 9.00 alle 19.30), attiva anche Bellariva, ma in questo caso è consigliabile contattare direttamente la segreteria per eventuali chiusure legate a gare e competizioni (tel. 055 6620007).

Mostre a Firenze, cosa vedere: Palazzo Strozzi, van Gogh e la ceramica artistica nel Giardino Corsini

Ecco cosa fare questo weekend a Firenze, tra il 5 e il 6 giugno, se vi piace l’arte. A Palazzo Strozzi è aperta la mostra “American Art 1961 – 2001” con 80 opere provenienti dal prestigioso Walker Art Center di Minneapolis. Un’occasione per “camminare” lungo 40 anni di storia USA, vista dagli occhi di 53 artisti. Gli orari di sabato e domenica vanno dalle 10 alle 21. Domenica è in programma anche una visita guidata gratuita, compresa nel biglietto di ingresso, su prenotazione. Più informazioni nel nostro articolo sulla nuova mostra di Palazzo Strozzi.

Nella cattedrale dell’immagine di Santo Stefano al Ponte si può vedere la mostra “Van Gogh e i maledetti”, un’esposizione multimediale con proiezioni, mapping e ricostruzioni 3D per immergersi nelle atmosfere create dal pittore olandese. È aperta venerdì, sabato, domenica e lunedì dalle 11 alle 18. Nel giardino di Villa Corsini chiude domenica 6 giugno, “Grand Tour” la mostra itinerante dedicata alla tradizione e alla contemporaneità delle ceramica italiana, a ingresso gratuito (sabato e domenica dalle 10 alle 19). Per quanto riguarda gli eventi d’arte in Toscana, segnaliamo la bella mostra “De Chirico e la Metafisica” aperta anche questo weekend nel Palazzo Blu di Pisa. Gli orari per sabato e domenica vanno dalle 10 alle 20.

Mercatino di libri e vinili rari al Museo Marino Marini di Firenze

Dal 6 giugno, il Museo Marino Marini di Firenze torna ad ospitare ogni prima domenica del mese gli eventi di Bammm! Books(&)Arts, mostra mercato di libri d’arte e d’artista e vinili rari e d’epoca. L’appuntamento è dalle ore 11 alle 18 e l’ingresso è gratis. Tra le sculture di Marini, esposte dentro l’ex chiesa di San Pancrazio, librerie da tutta Italia portano un’ampia scelta di volumi introvabili, libri oggetto, rarità di design, libri autografati dai grandi artisti e dischi in vinile con copertine rare e d’autore. Riprendono anche i laboratori didattici per famiglie e bambini (costo 6 euro per partecipante), calendario sul sito ufficiale.

Cosa fare a Firenze: domenica 6 giugno continuano gli eventi “Per grandi e Puccini”

Nuova data della rassegna per bambini del Teatro Puccini di Firenze, che domenica 6 giugno alle ore 18.00 propone “Stenterello nell’isola dei pirati”, uno spettacolo dei Pupi di Stac. Durata 55 minuti, età consigliata dai 5 ai 10 anni. I biglietti costano 8 euro più diritti di prevendita.

Eventi nei dintorni di Firenze, il 5 e 6 giugno: mostra dei fiori e fattorie aperte

Se non vi è bastata la mostra dei fiori di Firenze, che ha chiuso i battenti mercoledì scorso al giardino dell’Orticoltura, potete fare un salto in Mugello: a Borgo San Lorenzo fino a domenica 6 giugno 2021 si svolge Fiorinfiera, mostra mercato di piante e fiori ospitata in piazza Dante, con ingresso gratuito. Presenti oltre 40 espositori, in programma anche un mercatino di artigianato e alimentare, mentre in piazza Gramsci spazio alle aziende agricole del territorio. Orario 10.00 – 20.00.

Per gli eventi nei dintorni di Firenze, segnaliamo l’apertura di alcune fattorie tra sabato e domenica 6 giugno 2021. Bucolica, il circolo culturale agricolo di Lastra a Signa (via Castracane 110), rinnova l’appuntamento del weekend con “Open farm” dalle 16.00 alle 22.00 che prevede merende, aperitivi e cene in fattoria, vendita diretta di prodotti a km 0, visita in apiario (il sabato pomeriggio), laboratori per bambini (domenica pomeriggio) e yoga nell’uliveta (domenica pomeriggio). Costi e informazioni sulla pagina Facebook di Bucolica. A Scandicci il progetto Circular Farm organizza venerdì e sabato sera l’appuntamento “aperi-farm”: visite guidate alla fattoria urbana di via di Triozzi dalle 17 alle 19, aperitivo a zero rifiuti dalle 19. Prenotazione obbligatoria (351 529 0725

[email protected]), evento a pagamento, informazioni su Facebook.