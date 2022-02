Ancora l’Atalanta sulla strada della Fiorentina

Dopo averla eliminata dalla Coppa Italia la Fiorentina torna a giocare in campionato ancora contro l’Atalanta. Italiano punta alla terza vittoria su tre in stagione con l’Atalanta, al primo confronto interno. Si gioca domenica 20 febbraio alle 12,30 allo stadio Artemio Franchi.

Probabili formazioni

Terracciano ha la tonsillite e rischia di alzare bandiera bianca in favore di Dragowski che tornerebbe, dopo un lungo periodo a difendere la porta viola. Davanti a lui Vincenzo Italiano punta alla conferma integrale della difesa vista lunedì a La Spezia mentre a centrocampo rientrano dalla squalifica sia Bonaventura che Torreira. Con loro favorito Maleh dal primo minuto con Castrovilli e Duncan pronti a subentrare. In attacco quasi certi di un posto Gonzalez e Piatek, l’altro se lo giocano Sottil e Saponara. Cabral partirà dalla panchina, pronto ad entrare nel corso della partita.

Gasperini deve fare i conti con le fatiche di Europa League. Musso confermato tra i pali con Toloi, Demiral e Djimsiti in difesa. In mediana dovrebbero giocare De Roon e Freuler con Pasalic sulla trequarti. Sulle corsie esterne spazio a Zappacosta e Hateboer con Malinovskyi e Boga. L’ex di turno Muriel non dovrebbe giocare. Il colombiano è uscito a causa di un problema al flessore della coscia destra e dovrebbe dare forfait.