Big match con vista Europa Fiorentina-Roma di domenica sera

Fiorentina-Roma è uno dei big match con vista Europa del prossimo turno di Serie A. Si gioca domenica sera (alle 20,45) allo stadio Artemio Franchi. Entrambe le squadre hanno vinto il proprio impegno nelle Coppe. La Roma contro il Brighton, la Fiorentina contro il Maccabi Haifa. I viola cercano continuità in campionato dopo lo scialbo 0-0 andato in scena contro il Torino sperando di ritrovare quella brillantezza che le aveva fatto vincere con grande merito contro la Lazio. Di fronte, però, ci sarà un avversario tutt’altro che semplice come la Roma lanciatissima da quando è subentrato, in panchina, Daniele De Rossi: cinque vittorie ed una sconfitta il ruolino del neo allenatore.

Le probabili formazioni

Vincenzo Italiano dovrà fare a meno di Beltran, squalificato: spazio dunque ad uno fra Bonaventura e Barak sulla trequarti. Da valutare anche le condizioni di Arthur, indisponibile nella sfida europea contro il Maccabi Haifa ed in forte dubbio anche per questo turno di campionato. Quasi tutti a disposizione, invece, per la Roma che deve fare a meno del solo Kristensen. Al suo posto si scalda Celik.