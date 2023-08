Biglietti Fiorentina-Rapid Vienna: modalità e prezzi

Già in vendita i biglietti per Fiorentina-Rapid Vienna: prezzi popolari, la Curva Fiesole va dai 10 ai 17 euro

Dopo la sconfitta nel debutto europeo, è già caccia ai biglietti per Fiorentina – Rapid Vienna: la partita si gioca il 31 agosto alla stadio Franchi di Firenze con inizio alle ore 20 ed è il ritorno dei playoff di Conference League. In caso di passaggio del turno i viola andranno ai gironi, pronti per prendersi la rivincita dopo la finale dell’anno scorso.

La prelazione per gli abbonati

Per quanto riguarda i biglietti per Fiorentina-Rapid Vienna queste sono le modalità di vendita: è in corso la prelazione ‘Abbonati pro’, dedicata a coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento con formula Pro. Chi rientra in questa categoria può acquistare altri tre biglietti a tariffa scontata ‘Intero pro’. C’è poi la prelazione ‘Abbonati easy’, sempre con la possibilità di acquistare altri tre biglietti a tariffa scontata ‘Intero easy’: ovviamente questo è valido per chi ha un abbonamento con formula Easy. Infine è partita la vendita libera, fino all’inizio della gara.

Biglietti Fiorentina-Rapid Vienna: i prezzi

I biglietti per Fiorentina-Rapid Vienna sono con prezzi popolari, nonostante sia una gara già decisiva ed europea. Per la Curva Fiesole si va dai 10 euro (prelazione abbonati Pro) ai 12 (prelazione abbonati Easy): la vendita libera è a 17 euro, solo due euro il costo del ridotto under 14 anni. La Ferrovia non è disponibile per la questione relativa ai lavori dello stadio Artemio Franchi. Vedendo gli altri settori la Maratona costa rispettivamente 18 euro (prelazione abbonati Pro), 21 euro (prelazione abbonati Easy) e 30 euro (vendita libera); la Maratona centrale ha come tipologie di prezzi 26, 30 e 43 euro.

La Tribuna laterale costa dai 23 euro (prelazione abbonati Pro) ai 27 euro (prelazione abbonati Easy) mentre chi non è abbonato dovrà pagare 38 euro. L’ambito parterre di Tribuna centrale è venduto rispettivamente a 31, 36 e 51 euro.

Prezzi naturalmente più alti se si sale di settore: la Tribuna Vip costa 87 con prelazione abbonati Pro, 101 con prelazione abbonati Easy e ben 145 euro per la vendita libera.

Dove acquistare i biglietti per Fiorentina-Rapid Vienna

Per acquistare i biglietti per Fiorentina-Rapid Vienna si può scegliere il canale online di Vivaticket oppure recarsi al Fiorentina Point di via dei Sette Santi 28r (angolo via Duprè), a Firenze. Il settore ospiti sarà in vendita solo attraverso la società austriaca.