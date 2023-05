Cabral e Gonzalez per centrare la finale di Conference League

- Pubblicità -

Si riparte dal 2-1 subito all’andata allo stadio Artemio Franchi. La Fiorentina è chiamata a vincere e con due gol di scarto nella semifinale di ritorno di Conference League contro il Basilea. Al St. Jakob-Park la Fiorentina si gioca una grossa fetta di stagione. I giocatori viola devono per forza vincere per sperare di centrare la finale di Praga del 7 giugno. Gli svizzeri sono reduci da una pesante batosta in campionato (6-1 contro il San Gallo), ma hanno fatto riposare i titolari in vista della gara di ritorno la Fiorentina, invece, è reduce dal 2-0 inflitto all’Udinese. Anche Vincenzo Italiano ha fatto riposare alcuni giocatori. In svizzera si punta molto su Cabral, ex di turno, e Nico Gonzalez.

Le probabili formazioni

Vincenzo italiano partirà con i migliori a disposizione. Terracciano in porta, Cabral al centro dell’attacco, con Ikonè e Nico Gonzalez sulle fasce. In difesa i terzini saranno Dodò e Biraghi. A centrocampo giocheranno Amrabat e Castrovilli. Sulla trequarti Bonaventura. Per Mandragora e Barak impiego molto probabile a gara in corso. Unico vero ballottaggio sarà al centro della difesa. Milenkovic, Martinez Quarta e Igor si giocano due maglie.

Anche Vogel, allenatore del Basilea, punterà sui migliori a disposizione. In porta Hitz, difesa a tre con Lang-Nuhu-Pelmard. Con possibile inserimento di capitan Frei. A destra Ndoye, in mezzo Taulant Xhaka con Diouf e Burger. A sinistra ballottaggio tra Calafiori e Millar. Davanti Amdouni e uno tra Zeqiri e Augustin.