Cagliari – Fiorentina a rischio a causa del Covid

L’anticipo dell’ora di pranzo di domenica prossima tra Cagliari e fiorentina è a rischio. I sardi sono in piena emergenza, anche perché i positivi al Covid sono sette. Mazzarri dovrà giocare con molti giovani. Se i contagiati dovessero salire a nove la partita non verrà giocata. Nella Fiorentina Vincenzo Italiano non dovrebbe avere grandi problemi. L’unico assente, alla vigilia, è Martinez Quarta.

Probabili formazioni

Come accennato Italiano non potrà disporre soltanto di Martínez Quarta. Fra i pali dovrebbe essere confermato Terracciano. Davanti a lui Milenkovic e Igor formeranno la coppia centrale difensiva, con Odriozola e Biraghi terzini. In mediana Torreira sarà il regista, con Bonaventura e Castrovilli (in vantaggio su Duncan e Maleh) ad agire come mezzali. In attacco ballottaggio Saponara-Callejón per completare il tridente con Vlahovic e Nico González.

Piena emergenza per Mazzarri, che dovrà fare a meno di Bellanova, Grassi, Lykogiannis, Lovato, Cragno, Deiola e Aresti che sono positivi al Coronavirus, mentre Walukiewicz, Ceppitelli, Strootman, Ceter e Rog sono infortunati. Carboni e Pavoletti sono stati fermati dal giudice sportivo. Fra i pali giocherà il dodicesimo Radunovic, in difesa dovrebbe debuttare in Serie A il giovane Obert accanto a Goldaniga e Altare. A centrocampo Ladinetti al centro, con Nandez e Marin mezzali e Zappa e Dalbert sulle fasce. In attacco Pereiro agirà in appoggio a João Pedro.