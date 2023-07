Calendario Serie A, la Fiorentina debutta in trasferta

- Pubblicità -

È arrivato l’atteso calendario della Serie A, un calendario tutto sommato equilibrato per la Fiorentina che inizierà contro squadre che saranno alla ricerca di punti per salvarsi ma poi si ritroverà subito in campo contro una squadra che lotterà per lo scudetto.

Calendario Serie A: per la Fiorentina inizio senza scossoni

Partenza soft per la Fiorentina che, secondo il Calendario di Serie A appena presentato, debutterà in trasferta, nel fine settimana del 20 agosto contro il neopromosso Genoa, allenato dall’ex attaccante viola Alberto Gilardino, che è riuscito nell’impresa di riportare subito in serie A la squadra rossoblu. Gli uomini di Vincenzo Italiano avranno un’avversaria, sulla carta, abbordabile anche per il debutto allo stadio Artemio Franchi. I viola, infatti, una settimana dopo giocheranno contro il Lecce. Squadra che ha, anche in questo caso due ex nello staff dirigenziale: il direttore sportivo Pantaleo Corvino e l’amministratore delegato Sandro Mencucci.

Fiorentina, a novembre la sfida contro la Juventus

Prima gara ostica per la Fiorentina sarà, invece, la trasferta ad inizio settembre, allo stadio Meazza, contro l’Inter per la terza giornata del girone d’andata. Sarà probabilmente il primo vero test per i viola. I nerazzurri giocheranno al Franchi il 28 gennaio.

Leggendo il calendario della Serie A, reso noto dalla Lega Calcio, anche quest’anno asincrono, ovvero con gare di andata che non verranno replicate con la stessa sequenza anche nel girone di ritorno, spicca la gara della Fiorentina contro la Juventus, in pieno autunno, il 5 novembre. A Torino si giocherà il 7 aprile. Il derby contro l’Empoli il 22 ottobre in casa mentre sarà in trasferta il 18 febbraio. La sfida contro il Napoli campione d’Italia alla penultima giornata il 19 maggio.

La Supercoppa italiana ed i turni infrasettimanali

In teoria il calendario di Serie A prevede per la Fiorentina un solo turno infrasettimanale, il 27 settembre in trasferta a Frosinone. Si giocherà il 23 dicembre (sabato) con i viola a Monza ed il 30 dicembre (ancora sabato) quando al Franchi scenderà il Torino. Il 7 gennaio sarebbe in calendario Sassuolo-Fiorentina ma la gara sarà spostata perché i viola giocheranno la Supercoppa italiana in Arabia Saudita con Napoli, Lazio ed Inter. Questa gara sarà, probabilmente, recuperata il 7 febbraio. Si giocherà anche alla vigilia di Pasqua, il 30 marzo, e sarà una partita importante, al Franchi, contro il Milan.