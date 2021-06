Castrovilli, unico giocatore della Fiorentina in azzurro, agli Europei

“Il nostro Castro convocato dal CT azzurro Mancini per prendere parte all’Europeo” con questo tweet la Fiorentina ha salutato la convocazione di Gaetano Castrovilli nella Nazionale che debutta stasera ai campionati europei contro la Turchia.

Pronto ad andare in campo

Nonostante Castrovilli e Biraghi avessero partecipato più volte ai raduni azzurri, alla fine il ct Roberto Mancini aveva optato per altre scelte lasciando la Fiorentina senza nemmeno un rappresentante nell’Italia. L’infortunio di Pellegrini, che ha avuto un nuovo problema muscolare alla coscia sinistra, ha aperto le porte della Nazionale al centrocampista della Fiorentina che partirà probabilmente dalla panchina ma pronto ad entrare nel corso della gara.

Cambio repentino e ferie rinviate

Una notizia davvero inaspettata per il giocatore viola che era in procinto di partire con la sua fidanzata Rachele Risaliti. Stando ai loro profili social, i due fidanzati, si trovavano in Puglia, a Minervino Murge ma erano “con la valigia in mano”, pronti per un viaggio oltre Oceano. Gaetano Castrovilli e la sua compagna avevano infatti prenotato un volo con destinazione Seychelles ma alla chiamata della Nazionale è davvero impossibile dire no.