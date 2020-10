Chiesa alla Juve, Callejón in viola: il mercato della Fiorentina

Nell’ultima giornata di calciomercato si è concretizzato il passaggio di Federico Chiesa alla Juventus. Si conclude così una lunga vicenda iniziata nell’estate 2019 quando il giocatore espresse il desiderio di trasferirsi a Torino ma non fu accontentato dal presidente Rocco Commisso che aveva appena acquistato la società dai fratelli Della Valle. Al suo posto è stato acquistato dal Napoli José María Callejón.

Callejón in viola

“Sono molto felice di essere qua, vengo a Firenze con tanta voglia di far bene. Mi devo mettere a posto perché sono stato due mesi ad allenarmi da solo e questa sosta mi servirà per essere a posto la prossima settimana”. Queste le prime parole dell’ex giocatore del Napoli appena arrivato a Firenze. “Mi piace la Fiorentina, mi piace Firenze, è una bellissima città. Ho tanta voglia di far bene per i tifosi e la società: sono molto contento” ha sottolineato Callejon. Sul fatto che andrà a sostituire Chiesa lo spagnolo replica: “Chiesa? Io sono Jose Callejon, non Chiesa, lui è molto forte e dove andrà farà sicuramente molto bene. Io sono qua per fare il mio lavoro e dare felicità ai tifosi”.

Gli altri acquisti

Lucas Martinez Quarta è un giocatore della Fiorentina. Il difensore argentino, come comunicato dal club viola, arriva a Firenze a titolo definitivo. Lucas Quarta è nato a Mar de La Plata (Argentina) il 10 maggio del 1996 e ha giocato sempre con la maglia del River Plate con il quale ha disputato quasi cento partite e vinto anche una Coppa Libertadores. Il nuovo difensore viola ha inoltre già indossato la maglia della Nazionale argentina. Sempre la Fiorentina ha comunicato di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, dall’ A.S. Monaco, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Antonio Barreca. Barreca, nato a Torino il 18 marzo 1995, nel corso della sua carriera ha vestito, oltre quella del Club transalpino, anche le maglie di Newcastle, Genoa, Cagliari e Torino.

Altre trattative

È stato ceduto al Verona il difensore Federico Ceccherini. Sempre col club scaligero sono in atto contatti per la cessione di Dusan Vlahovic. In realtà questa operazione è condizionata dall’arrivo di un nuovo attaccante. È sempre viva la pista che porta ad Arek Milik del Napoli anche se il giocatore polacco non è propenso a vestire la maglia viola e, in subordine, per acquistare un altro attaccante polacco, Krzysztof Piątek dall’Hertha Berlino. Il mercato chiude alle 20.