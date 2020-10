La Fiorentina passa in Coppa Italia contro il Padova, ma delude ancora

La Fiorentina batte (2-1) il Padova grazie alle reti nel primo tempo di Venuti e Callejon. Nella ripresa meglio gli uomini di Mandorlini che, prima accorciano con Santini e poi vanno più volte vicini al pareggio. La gara è iniziata con 40 minuti di ritardo in quanto diversi giocatori del Padova erano in attesa dei tamponi per sapere se erano positivi al Covid 19. Mandorlini ha schierato 11 giocatori in campo e solo 2 in panchina. Rosa falcidiata dal Coronavirus. Iachini ha offerto l’opportunità a tanti giocatori che non riescono a mettersi in mostra in campionato di poter giocare effettuando un corposo turnover.

Le azioni salienti

Fiorentina in vantaggio al 10’ grazie a Saponara che effettua un cross che Venuti corregge a rete. Dopo tre minuti è ancora Saponara a servire un assist a Cutrone. Questa volta il portiere del Padova para. Al 32’ Callejon serve Duncan. Riesce il triangolo con lo spagnolo che segna il 2-0. E’ la prima rete stagionale in maglia viola per l’ex giocatore del Napoli. Nel secondo tempo i veneti sono più propositivi e, al 54’, accorciano le distanze. Viene battuto un angolo, palla in area e Santini riesce a tirare battendo Terracciano per il 2-1. Al 60’ gli uomini di Mandorlini pareggiano, ancora con Santini, ma in fuorigioco e l’arbitro Santoro annulla. Al 75’ ci prova Nicastro che colpisce il palo. E all’89’ è ancora Nicastro ad impensierire Terracciano che si rifugia in angolo. La Fiorentina vince ma mostra ancora tanti limiti. Nel quarto turno i viola giocheranno, in trasferta, contro l’Udinese.