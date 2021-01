Si gioca alle 15 di mercoledì 13 gennaio (diretta tv su Rai Uno, arbitro Massa) l’ottavo di finale tra Fiorentina e Inter. Allo stadio Artemio Franchi i viola cercano l’impresa contro una delle squadre più forti della serie A e tra le candidate allo scudetto. Queste le probabili formazioni di Fiorentina – Inter.

Fiorentina – Inter, le probabili formazioni

Cesare Prandelli cambierà molto rispetto alla squadra vista in campo contro il Cagliari. In porta ci sarà Terracciano, mentre il pacchetto arretrato dovrebbe essere composto da Milenkovic, Martinez Quarta e Caceres. A centrocampo Venuti e Barreca sulle corsie esterne, con Amrabat e Borja Valero nella zona centrale. In attacco spazio a Kouamé con Callejon e uno tra Castrovilli e Bonaventura.

“Ci teniamo molto alla Coppa Italia, non deve essere un fastidio. Chi scenderà in campo – ha detto Prandelli – dovrà mettere in difficoltà una grandissima squadra, giocando anche a viso aperto. Giocheremo a viso aperto ma non vuol dire che tralasceremo la difesa. Quando avremo la palla cercheremo di far correre una grande squadra. Non è una rivincita delle semifinali del 2010”.

Antonio Conte è pronto ad operare un massiccio turnover. In porta ci sarà Radu, mentre in difesa Ranocchia e Kolarov prenderanno il posto di De Vrij e Bastoni per completare il reparto con Skriniar. In mezzo al campo chance al fianco di Sensi e Gagliardini per Eriksen, con Perisic e Young sulle fasce. In attacco Sanchez farà rifiatare Lukaku giocando al fianco di Lautaro.

Le ultime di mercato

Ceduti Riccardo Saponara (in prestito allo Spezia), Patrick Cutrone (prestito col Wolverhampton risolto anticipatamente) e Pol Lirola (prestito con diritto di riscatto all’Olympique Marsiglia) arriva il primo acquisto. Si tratta di Andrea Conti che ha trovato l’accordo con la Fiorentina. Il difensore del Milan potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto a 7 milioni. Mancano ancora i dettagli. Molte le voci che si rincorrono in queste ore in quanto la Fiorentina dovrebbe acquistare anche un centrocampista ed un attaccante.