Cutrone al fotofinish regala un punto ai viola

Continua il tabù Franchi per la Fiorentina che non riesce a vincere, in campionato, in casa dal 12 gennaio. Contro il Verona finisce in parità grazie ad una rete di Cutrone in pieno recupero. Un punto insperato al termine di una gara brutta. Iachini sorprende tutti lasciando inizialmente fuori Chiesa, Vlahovic e Cutrone per lanciare Kouamé e Sottil accanto a Ribery. Soluzione che poi rinnegherà ad inizio ripresa inserendo proprio Chiesa e Cutrone e poi Vlahovic. Juric, tra i possibili sostituti di Iachini il prossimo anno deve fare sempre a meno di Pazzini e risponde con Lazovic e Pessina a supporto di Samuel Di Carmine.

Primo Tempo

Il Verona parte subito molto bene lasciando pochi spazi alla Fiorentina. Al 19’ gli scaligeri passano con Faraoni, servito da Amrabat (futuro giocatore viola) dopo una grande giocata in acrobazia. Il primo tiro della Fiorentina arriva al 35’ con Kouamé che spara però altissimo. Dopo due minuti Ribery serve Castrovilli ma anche questa volta il tiro finisce alto sopra la traversa. Il primo tempo non regala ulteriori emozioni e si va all’intervallo col Verona avanti di una rete.

Secondo Tempo

Come accennato escono Ribery e Sottil per Chiesa e Cutrone e la Fiorentina appare più equilibrata. Al 57’ sugli sviluppi di un corner Pessina intercetta il pallone con il braccio sinistro. L’arbitro Chiffi fa giocare, il Var non interviene ma in base alle ultime regole appare un rigore netto negato alla Fiorentina. Al 77’ cross di Lirola sul secondo palo ma Cutrone, da due passi, colpisce malissimo di testa a porta spalancata e non riesce a pareggiare. All’82’ sono nuovamente gli uomini di Juric ad essere pericolosi. Stepinski riceva in area di rigore e batte Dragowski ma il gol viene annullato per la chiara posizione di fuorigioco. All’88’ è Adjapong, in contropiede, a non perfezionare il possibile 2-0 per l’Hellas. E proprio nel recupero, al 95’, Chiesa serve Cutrone che supera Silvestri con un tocco preciso. E’ l’1-1 finale. Un pareggio che serve poco al Verona che spera nell’Europa League, un punto per i viola che si tengono a sette punti dal terzultimo posto e che mercoledì giocherà a Lecce. Una eventuale vittoria, a cinque giornate dal termine, chiuderebbe la stagione.

L’allenatore

A fine gare Giuseppe Iachini è tornato, soprattutto sul rigore negato. “Siamo stati sfortunati, ma di solito in altri campi questi rigori li danno. Non facciamo calcoli in vista del finale di stagione, i ragazzi – ha aggiunto l’allenatore viola – hanno dimostrato fino in fondo di essere attaccati alla maglia e la sconfitta sarebbe stata ingiusta: siamo una delle squadre che ha tirato di più in porta”.