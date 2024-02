Derby verità per la Fiorentina ad Empoli

- Pubblicità -

Empoli-Fiorentina, domenica 18 febbraio alle 15, arriva, per la Fiorentina, dopo la vittoria contro il Frosinone ma, soprattutto, dopo la brutta sconfitta subita mercoledì scorso a Bologna. Una gara che i tifosi sperano non abbia lasciato segni tra i giocatori e nel tecnico Vincenzo Italiano. Dal derby dell’Appennino al derby dell’Arno con tanti dubbi. Una partita delicata che si è trasformata in una gara verità. L’obiettivo è vincere per riprendersi dopo la batosta del Dall’Ara ma all’andata vinse l’Empoli allo stadio Artemio Franchi. E perdere significherebbe crisi e compromettere la corsa verso l’Europa. Al Castellani andrà in scena una gara che vale tanto anche per l’Empoli che vive un ottimo momento dopo l’arrivo dell’allenatore Davide Nicola.

Le probabili formazioni

Rispetto alla gara contro il Bologna Vincenzo Italiano cambierà qualche giocatore. Confernato Terracciano in porta anche perché Christensen è sempre infortunato. Faraoni e Parisi daranno il cambio alla coppia Kayode-Biraghi. Nel mezzo torna la coppia Martinez Quarta-Ranieri, con Milenkovic in panchina. È da valutare la situazione di Arthur Melo. Se non è disponibile giocherà, presumibilmente, Mandragora al fianco di Duncan. Confermato nel ruolo di trequartista Lucas Beltran con Nico Gonzalez pronto a tornare sulla destra. Italiano si affiderà ancora a Belotti, mentre sulla sinistra Sottil è favorito su Ikoné.

Davide Nicola ha rifondato l’Empoli e conferma i migliori con Caprile tra i pali, Ismajli, Walukiewicz e Luperto in difesa, Gyasi e Cacace sulle fasce, mentre in mezzo al campo spazio a Maleh, ex di turno, e Grassi. La punta la farà Cerri, con Cambiaghi e Zurkowsky come treqartisti. Niang partirà dalla panchina.