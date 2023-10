Dopo la sbornia di Coppa i viola a Roma contro la Lazio

- Pubblicità -

Dopo le sei reti in Conference League la Fiorentina tornerà a giocare in campionato lunedì 30 ottobre alle 20,45 all’Olimpico di Roma contro la Lazio. Possibili novità nella squadra di Vincenzo Italiano che deve dosare le forze.

Le probabili formazioni

Tante le valutazioni da fare per Vincenzo Italiano. Soprattutto in difesa. C’è da capire come sta Kayode dopo la distorsione alla caviglia e chi ne prenderà eventualmente il posto: stando alle parole del tecnico, il favorito sulla destra davanti a Terracciano è Pierozzi. Pronti a completare la linea Quarta, Milenkovic e Parisi, con Ranieri che potrebbe però partire titolare come accaduto in Conference league. A centrocampo rientrano Arthur e Duncan dopo aver riposato giovedì, stesso discorso per Bonaventura e Gonzalez sulla trequarti. Ballottaggi aperti tra Brekalo e Sottil a sinistra e tra Beltran e Nzola per il posto da centravanti.

- Pubblicità -

Dopo la figuraccia di Rotterdam, Maurizio Sarri ha diversi dubbi di formazione. Tra i pali sicuramente ci sarà Provedel, mentre Patric dovrebbe affiancare Romagnoli al centro della difesa. Sulle fasce Marusic e Hysaj sono favoriti su Lazzari e Pellegrini. A centrocampo Rovella giocherà con Luis Alberto e Guendouzi ai suoi lati. Felipe Anderson e Zaccagni saranno gli esterni del tridente completato da Castellanos, che si gioca la maglia con Immobile.