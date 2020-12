Il match contro la Juventus, che da sempre accende gli animi viola, si terrà martedì 22 dicembre alle 20.45, allo Stadio Allianz di Torino: ma dove vederla in tv, su Sky o Dazn?

Dove vedere Juventus Fiorentina in tv: sky o dazn?

La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva dai canali satellitari Sky: Sky Sport (numero 252 del satellite) anche in 4K HDR per i clienti Sky Q.

Dove vedere Juventus Fiorentina in streaming

Gli abbonati Sky potranno seguire la partita anche su Sky Go, l’app di streaming in diretta per seguire i programmi del proprio pacchetto Sky anche su pc, tablet e smartphone.

Juventus Fiorentina sarà trasmessa inoltre anche su NowTv, la piattaforma di streaming a pagamento.

La radiocronaca in diretta sarà trasmessa da RadioRai.

Juventus Fiorentina in chiaro?

Non ci sono opzioni per vedere Juventus Fiorentina in chiaro.