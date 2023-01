Fiorentina ancora in campo contro il Sassuolo

- Pubblicità -

Solo due giorni di riposo per la Fiorentina che dopo il pareggio contro il Monza scenderà ancora in campo davanti ai suoi tifosi sabato 7 gennaio (alle 15) contro il Sassuolo, reduce dalla sconfitta contro la Sampdoria.

Le probabili formazioni

Confermato Terracciano in porta, dovrebbe rientrare al centro della difesa Milenkovic che farà coppia con Quarta. Verso la conferma i terzini Biraghi e Dodo. A centrocampo Vincenzo Italiano dovrebbe far partire titolare Amrabat, col giovane Bianco pronto a subentrare e con Duncan favorito su Mandragora, ancora non al meglio. Sulla trequarti si scaldano Bonaventura e Kouame, a far loro posto Barak e Saponara più di Ikone, confermato. Davanti, dopo il gran gol col Monza, fiducia ancora a Cabral.

Il Sassuolo di Dionisi dovrà fare a meno di Maxime Lopez e Muldur. In forse Berardi (che potrebbe essere un campo). In porta Consigli, Toljan e Rogerio sulle fasce, Erlic e Ferrari al centro della difesa. In mediana dovrebbero esserci Frattesi, Matheus Henrique e Traoré con Berardi (o Defrel), Pinamonti e Laurientè ad agire in avanti.