Tre punti preziosi in palio per non finire nella zona salvezza. Fiorentina e Cagliari si affronteranno domenica (alle 18) nel primo posticipo domenicale. Entrambe in cerca di certezze, dopo un campionato caratterizzato da molti alti e bassi, le due formazioni non possono permettersi passi falsi se vogliono recuperare posizioni in classifica.

Fiorentina – Cagliari, le probabili formazioni

Cesare Prandelli dovrà rinunciare all’infortunato Ribery e allo squalificato Castrovilli. Davanti a Dragowski la difesa sarà composta da Milenkovic, Pezzella, Igor e Caeres. A centrocampo spazio per Bonaventura con Amrabat, Borja Valero e Biraghi. In attacco Vlahovic sarà affiancato da Kouame. Eusebio Di Francesco dovrà rinunciare agli infortunati Godin, Rog e Luvumbo, con Nandez squalificato e Carboni in dubbio a causa della positività al Covid. Giocheranno però due ex, Sottil e Simeone, e, a centrocampo, Nainggolan, un giocatore da sempre nel mirino della Fiorentina.