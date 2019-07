La Fiorentina debutterà allo stadio Artemio franchi domenica 25 agosto (o in anticipo se la Lega serie a dovesse decidere in tal senso) contro il Napoli, una delle squadre accreditate per lo scudetto. Inizio, dunque, in salita, per la rinnovata formazione di Vincenzo Montella.

Avvio difficile

Non solo il Napoli al debutto. Dopo la trasferta del 1° settembre al Luigi Ferraris contro il Genoa la Fiorentina tornerà a giocare in casa contro la Juventus il 15 settembre. La partita che è, da sempre, la più sentita tra i tifosi viola arriverà dunque già alla terza giornata. L’avvio difficile per i colori viola è frutto della pessima posizione acquisita al termine dell’ultimo campionato. Dopo la Juve altra gara in salita, il 22 settembre contro l’Atalanta che l’anno scorso ha sorpreso tutti.

Le altre partite

La prima gara, sulla carta, più abbordabile la Fiorentina la giocherà al Franchi mercoledì 25 settembre, nel turno infrasettimanale valido per la quinta giornata, contro la Sampdoria. Il mese di settembre si chiuderà, il 29, con un altro scontro temibile contro il Milan a San Siro. Ottobre si presenta migliore per la squadra di Montella che riceverà in casa Udinese e Lazio e andrà in trasferta a Brescia e Sassuolo. Novembre si aprirà con la gara in casa, il 3, contro il Parma e due trasferte, il 10 ed il 24 rispettivamente a Cagliari e Verona. L’anno si chiude con Fiorentina-Lecce il 1° dicembre alla quattordicesima giornata, Torino-Fiorentina l’8, Fiorentina-Inter il 15 e Fiorentina-Roma il 22 dicembre. Ad inizio 2020 la trasferta, il 5 gennaio a Bologna e la chiusura del girone d’andata in casa il 12 gennaio contro la Spal.