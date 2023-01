Fiorentina in casa col Torino con i dubbi in attacco

- Pubblicità -

Il gemellaggio col Torino farà dimenticare, a molti, l’importanza della gara che si tiene sabato, alle 20,45 allo stadio Artemio Franchi. I granata, tra l’altro, saranno avversari dei viola anche in Coppa Italia. Italiano ha dubbi in attacco anche perché fino alla fine non si saprà se giocherà Nico Gonzalez. Anche Juric è alle prese con i dubbi di formazione visto l’infortunio di Lukic.

Le probabili formazioni

Sicuramente Vincenzo Italiano non potrà contare sullo squalificato Dodò e saranno assenti anche gli infortunati Cabral e Martinez Quarta, mentre Castrovilli e Mandragora sono acciaccati e non sono ancora al 100%. Di conseguenza, gli unici dubbi sono davanti, con Saponara recuperato ma con anche Nico Gonzalez che si candida a completare il reparto con Bonaventura, Kouamé e Ikoné. Più indietro Jovic. Se non gioca Gonzalez dentro Saponara e Kouamé di punta.

- Pubblicità -

Juric non avrà a disposizione Lukic ma potrà contare su Adopo e Ilkhan come alternativa a Linetty e Ricci. Dietro, a sinistra, dovrebbe giocare Rodriguez in campo a sinistra. Con lui Buongiorno e Djidji, come esterni i soliti Vojvoda e Singo. Davanti Vlasic è la certezza, Sanabria e Miranchuk in vantaggio su Radonjic per le altre due maglie.

L’allenatore

“Vogliamo chiudere il girone d’andata ritrovando la vittoria e cercando in quello di ritorno di andare più forte”. Faremo di tutto – ha aggiunto Vincenzo Italiano – per sfruttare tutte le nostre qualità per conquistare i 3 punti e guadagnare qualche posizione in classifica anche se il Torino è una squadra insidiosa, gioca bene e propone un calcio aggressivo. Dal punto di vista fisico saremo chiamati ad una gara difficile che richiederà la massima attenzione”.