Fiorentina in dirittura d’arrivo per Vincenzo Italiano

Manca solo la firma e l’annuncio ufficiale che arriverà nelle prossime ore ma Vincenzo Italiano, ex tecnico dello Spezia il prossimo anno sarà alla guida della Fiorentina.

Anche oggi ancora molta formalità, tanta burocrazia ed alcuni dettagli da verificare. Vincenzo Italiano è andato anche dal notaio per ridefinire degli accordi con lo Spezia dopo essersi liberato pagando la clausola di un milione per svincolarsi. Adesso il progetto viola si articolerà in proiezione del raduno a Firenze che inizierà il 9 luglio e il ritiro in Trentino, a Moena, che è previsto dal 17 al 31 luglio.

Tifoseria in attesa

Felici i tifosi viola per l’arrivo di Vincenzo Italiano dopo settimane di incertezza legate all’addio di Gennaro Gattuso. Anche i calciatori hanno espresso giudizi positivi sull’arrivo di Italiano. Dusan Vlahovic ha manifestato la sua contentezza tramite i social. Il croato avrà come partner Nico Gonzalez, acquistato dallo Stoccarda per 27 milioni, mentre è in forte dubbio la riconferma di Franck Ribery. Tra i nuovi arrivi c’è Maleh, acquistato a gennaio dal Venezia ma ci sono ancora diversi casi da risolvere prima del ritiro estivo.