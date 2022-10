Fiorentina in turn over contro la Lazio

Pubblicità

Due partite in quattro giorni. Davvero un tour de force per la Fiorentina che dopo aver vinto la sua prima gara in Conference League tornerà in campo lunedì 10 ottobre (alle 20,45) per la gara di campionato contro la Lazio. Poi, pochi giorni per respirare, e di nuovo in campo giovedì 13 ottobre (alle 18,45) per il ritorno della gara contro gli scozzesi dell’Heart. Inutile dire che i viola devono centrare due vittorie per rilanciarsi in serie A e per proseguire il sogno europeo. Probabile un ricco turn over per non affaticare i giocatori. Vincenzo Italiano, in vista della sfida con la Lazio, dovrà valutare le condizioni di Barak e Sottil. Pare inutilizzabile Igor. Sarri aspetta il via libera dai medici per ritrovare Casale in gruppo.

Le probabili formazioni

Vincenzo Italiano non potrà contare su Igor che si è infortunato in Scozia. In difesa, lunedì sera contro la Lazio, dovrebbero giocare Milenkovic e Martinez Quarta. Da valutare le condizioni di Sottil e Barak, pronti, eventualmente, Ikone e Duncan. Nico Gonzalez si candida per una maglia da titolare dato che è tornato in campo proprio giovedì scorso in Scozia. Da decidere gli altri due in avanti ma è probabile l’impiego di Jovic.

Dopo il deludente pareggio per zero a zero contro lo Sturm Graz in Europa League, Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, dovrà scegliere tra Luis Alberto o Vecino a centrocampo. In porta giocherà Provedel. In difesa Patric e Lazzari che completeranno la linea con Romagnoli e Marusic. A centrocampo Cataldi e Milinkovic. In attacco torna Zaccagni con Immobile e Felipe Anderson.