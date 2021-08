Fiorentina, la nuova maglia 2022 è vintage

Ha un tocco vintage la nuova maglia della Fiorentina per la stagione 2021- 2022. Un tuffo negli anni Ottanta riciclando il vecchio logo dell’era Pontello, quello con il giglio a metà e la F di Fiorentina. Una scelta coraggiosa che ha suscitato curiosità tra i tifosi ma anche qualche malumore.

La maglia 2022 della Fiorentina, ecco la nuova divisa

E mentre i tifosi aspettano l’esordio stagionale, in Coppa Italia, previsto per il 13 agosto, lo staff viola e il Gruppo BasicNet presenta la nuova Kappa® Kombat™ Pro 21/22 ispirata alla storia del Club, con un design che fonde la tradizione e la tecnologia PRO KOMBAT™. La fascia orizzontale richiama alla mente le divise indossate dai Viola negli anni ’80, una decade a cui tutti i tifosi viola guardano con nostalgia. Una scelta per ricordare anche il 95° anniversario del Club e, nelle intenzioni della dirigenza, per valorizzarli e riproporli anche a nuove generazioni di tifosi.

La collezione con i kit viola, bianco, rosso e giallo avrà una particolare declinazione per la Fiorentina Femminile.

Già in vendita i kit con la maglia 2022 della Fiorentina

A completare i kit gara sono i marchi degli sponsor di maglia: Mediacom come Main Sponsor, Prima Assicurazioni in qualità di Back-shirt Sponsor e infine Estra che si conferma Sleeve Sponsor anche per la stagione 21/22.

Le nuove maglie sono in vendita da oggi sul sito ufficiale della Fiorentina e presso tutti i Fiorentina Store. Non solo, per la prima volta anche Rinascente Firenze, da tre stagioni partner ufficiale del club, ospiterà all’interno della storica location di Piazza della Repubblica un corner Fiorentina: al primo piano saranno infatti disponibili tutti i prodotti della collezione 21/22 con la possibilità di personalizzare la propria maglia.