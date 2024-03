Fiorentina – Maccabi Haifa: le regole per vedere la partita allo stadio

- Pubblicità -

Per vedere la partita di Conference League tra Fiorentina e Maccabi Haifa i tifosi viola dovranno rispettare delle regole di sicurezza: giovedì 14 marzo potranno accedere allo stadio fino a mezz’ora prima del fischio di inizio. Al Franchi arriveranno anche i cani anti-esplosivo. Le limitazioni hanno suscitato le proteste della Curva Fiesole che – ha annunciato in una nota – si presenterà davanti ai cancelli poco prima dell’inizio dell’incontro, in aperto contrasto con le disposizioni per la tutela dell’ordine pubblico. Resta alta anche l’attenzione per eventuali manifestazioni di protesta.

Le regole per entrare allo stadio Franchi e vedere Fiorentina – Maccabi Haifa

L’Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni Sportive del Ministero dell’Interno ha dato il disco verde per far disputare l’incontro a porte aperte, ma ci saranno delle regole stringenti per vedere Fiorentina – Maccabi Haifa allo stadio. Per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League i supporters viola dovranno presentarsi allo stadio entro le ore 18.15. All’interno dell’impianto sportivo non si potranno portare borse zaini e power bank, mentre saranno off limits i parterre, i cui biglietti non sono stati messi in vendita.

Per l’evento saranno impiegati anche i cani anti-esplosivo, mentre la Digos sta monitorando la situazione per eventuali manifestazioni pro-Palestina che potrebbero essere organizzate in concomitanza con la partita. La questione dell’ordine pubblico sarà al centro di nuove riunioni in Questura previste fino alla vigilia del match. A Firenze arriveranno un migliaio di supporters della squadra israeliana e si dovrà decidere anche come muoversi per la loro presenza nelle strade della città e per il trasferimento verso Campo di Marte.

La Curva Fiesole: “Ci presenteremo ai cancelli poco prima della partita”

Dopo che sono state annunciate le regole per l’accesso allo stadio in occasione di Fiorentina – Maccabi Haifa è arrivata la dura presa di posizione della Curva Fiesole che “si presenterà come di consueto ai cancelli poco prima dell’avvio della partita“, si legge in un comunicato. “Invitiamo tutta la tifoseria che deciderà di entrare dopo le 18:15 a ritrovarsi con noi ai giardini della Curva Fiesole e a presentarsi con noi ai tornelli. Spetterà a chi di dovere decidere se farci entrare o meno. La nostra coscienza è nel posto giusto”.

Nella stessa nota è finita sotto accusa anche l’ammissione dei team israeliani alla Conference League. “Ricordiamo, senza entrare nel merito della decisione, che le squadre di calcio appartenenti alla Federazione Russa sono escluse dalle competizioni Uefa a seguito della guerra in Ucraina – si legge – La Uefa, dall’alto dei principi morali che si vanta di sostenere, non ha nulla da dire sul massacro in corso in Palestina? Oppure dobbiamo dedurre che ci siano morti di Serie A e Serie B?”. Parole che faranno discutere. Il comunicato integrale è pubblicato sui canali social della Curva Fiesole.

Conference League: dove vedere Fiorentina – Maccabi Haifa in tv

La partita Fiorentina – Maccabi Haifa non sarà trasmessa in chiaro sul digitale terrestre da Tv8. Chi non andrà allo stadio, potrà vedere la partita di Conference League solo sulle piattaforme a pagamento: su Sky Sport e in streaming su DAZN e Now.