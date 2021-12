Fiorentina Salernitana dove si vede, Sky o Dazn?

Fiorentina e Salernitana si affronteranno sabato 11 dicembre alle ore 15.00 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze nella diciassettesima giornata del campionato di Serie A. Dopo la bella vittoria contro il Bologna al Dall’ Ara i viola proveranno a confermarsi in zona europea contro la Salernitana di Fabrizio Castori, attualmente all’ultimo posto in classifica e in cerca di punti fondamentali in chiave salvezza. Ma dove vedere Fiorentina Salernitana in tv e streaming, Sky o Dazn?

Dove vedere Fiorentina Salernitana in tv e streaming, Sky o Dazn?

Fiorentina Salernitana sarà trasmessa esclusivamente su Dazn, il servizio di video streaming online dedicato agli eventi sportivi.

Dazn è accessibile su smart tv, computer, tablet e smartphone, oltre che console per videogiochi e praticamente tutti i dispositivi in grado di trasmettere.

Fiorentina Salernitana in Radio

La radiocronaca in diretta sarà trasmessa da Rai Radio 1, Rai Radio 1 Sport, Radio Bruno Fiorentina, Lady Radio, Radio Bruno Toscana.

La partita in chiaro

Non ci sono opzioni per vedere Fiorentina Salernitana in chiaro.