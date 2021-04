Fiorentina: contro il Sassuolo torna Ribery

La Fiorentina gioca sabato 17 aprile, in anticipo (alle 18), al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Ancora una volta sono in palio punti preziosi per i viola che vogliono risolvere la questione salvezza velocemente. Netta la differenza in classifica tra le due squadre. Gli emiliani hanno 43 punti, i viola sono fermi a quota 30. Arbitrerà Gianluca Aureliano della sezione di Bologna.

Fiorentina – Sassuolo: le probabili formazioni

Giuseppe Iachini, a caccia della prima vittoria esterna da quando è rientrato in panchina, recupera Ribery che giocherà, in attacco, con Vlahovic e convocherà Igor che però sarà in panchina. In difesa, davanti a Dragowski, giocheranno Pezzella, Milenkovic e Martinez Quarta. Sulla fascia destra Caceres sembra in vantaggio su Venuti, mentre a sinistra Biraghi è certo del posto. A centrocampo tante incertezze. Sono quattro i giocatori per tre maglie: il rientrante Pulgar, Amrabat, Bonaventura e Castrovilli. Possibile che, alla fine, venga sacrificato proprio Castrovilli. In panchina, pronto ad entrare per l’attacco, Kouame.

Roberto De Zerbi cambierà qualcosa e davanti a Consigli dovrebbe esserci nuovamente spazio per Chiriches in coppia con Ferrari. Muldur e Kyriakopoulos dovrebbero essere confermati sulle fasce. A centrocampo ritornerà Obiang mentre Locatelli è in dubbio. Possibile l’impiego di Maxime Lopez. In avanti non giocherà Caputo. Molti in ballottaggio: l’ipotesi più probabile è Traore, Djuricic e Boga alle spalle di Raspadori. Pronti ad entrare ma destinati alla panchina Berardi e Defrel.

Dove vedere Fiorentina – Sassuolo